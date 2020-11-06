Невже знайшовся батько Платона? На "Холостячці" почалися розборки через нового чоловіка

Ксенія Мішина на шоу "Холостячка" інтригує новими заявами

На шоу "Холостячка" відбуваються несподівані події, пов'язані з новим чоловіком. Головна героїня Ксенія Мішина продовжує вибирати свого судженого. І в новому випуску з'явиться незнайомець. Учасники в подиві, хто ж їхній конкурент.

Актриса театру і кіно, зірка серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина продовжує вибирати кохання з першого випуску, 23 жовтня.

У черговому ефірі в будинку несподівано з'явиться ще один чоловік... Звичайно ж, поява невідомого гостя в будинку викличе здивування і навіть обурення з боку учасників.

Хто ж цей несподіваний гість - новий суперник або колишній Ксенії?

"Невже знайшовся батько Платона?" - припустить Назар Дзивульский.

"Я впевнений, це якийсь додатковий учасник", - скаже Євген Ковтуненко.

Але це ще не все. Учасники будуть не раді сюрпризу й не захочуть пускати в будинок нежданого гостя.

Ксенія Мішина на шоу "Холостячка"

Варто відзначити, що Холостячку на цьому тижні чекають два індивідуальних побачення. Один з учасників ризикне розділити з Ксенією її хобі, вийшовши з власної зони комфорту. А на другому побаченні головна героїня спробує позбутися одного зі своїх страхів.

Зазначимо, що із соціальних мереж можна дізнатися, що у актриси є син на ім'я Платон, якому навесні 2020 року виповнилося вісім років. Подробиці особистого життя Мішина намагається не афішувати.

Нагадаємо, що "Холостячка" показує неземні пристрасті кожну п'ятницю о 19:00 на телеканалі СТБ.

Раніше ми писали, що закоханий у "Холостячку" телеведучий розмалював своє авто її портретом.

Також повідомлялося, що Ксенія Мішина заінтригувала фанатів "страшним" відео до свята Хеллоуїн.