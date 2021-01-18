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Неймовірна: Катерина Кухар демонструє стрункі ноги у вишуканій сукні на березі океану

Новость на русском → Мальдіви, Понеділок 18 січня 2021 15:17
Неймовірна: Катерина Кухар демонструє стрункі ноги у вишуканій сукні на березі океану Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official/)
Автор: Lite

Прима і суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар нещодавно показала свою велику родину. Знаменитість одружена прем'єром Національної опери України Олександром Стояновим, подружжя виховує сина Тимура і дочку Анастасію. Нещодавно вони всі разом взяли участь у веселій фотосесії.

А сьогодні у Катерини день народження. Прима святкує на березі океану - на Мальдівах. Кухар запостила знімок, на якому вона демонструє оголені стрункі ноги у вишуканій сукні.

"Сьогодні мій день народження. Я прокинулася від шуму океану і пташок тропічних птахів... І тут на розум прийшла одна весела штука. У кожної жінки є кілька етапів віку:

1. Вона нервує батька... (це ми вже проходили).

2. Дістає чоловіка... (з цим я справляюся ідеально).

3. Ну і я плавно наближаюся до третього періоду: бісити зятя та невістку...", - написала Катерина.

Неймовірна: Катерина Кухар демонструє стрункі ноги у вишуканій сукні на березі океануКатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/)

Також балерина додала, що це її не лякає, тому що вона живе цікаве, щасливе, сповнене яскравих емоцій і вражень життя - і вдихає його аромат всіма фібрами!

"Може, у мого життя і є складнощі, головоломки і стреси, АЛЕ воно МОЄ!", - написала Кухар.

Фоловери побажали Катерині усього найкращого і назвали її неймовірною красунею.

Нагадаємо, нещодавно Кухар поділилася рідкісним знімком з чоловіком: новорічний Сіетл і зухвалі мрії.

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