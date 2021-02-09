Неймовірна: Лілія Ребрик з букетом троянд захопила фанатів красою і розкрила секрет досягнення цілей
Українська ведуча Лілія Ребрик розкрила секрет досягнення цілей: виявляється, Лілія давно навчилася розфарбовувати сірі будні побудовою планів. Цікаво, що ті найчастіше збуваються.
Про це Ребрик розповіла у своєму Instagram.
Вона запостила знімок з неймовірної краси букетом. Лілія сміється і виглядає дуже щасливою.
"Чи плануєте ви своє життя? Тримаєте плани в голові? Чи виписуєте їх у
нотатник? Складаєте списки покупок справ і страв на тиждень наперед? Чі
плануєте літню відпустку взимку, а зимову - влітку? Я люблю планувати, хоча ковідна пандемія навчила мене, що краще за все складати короткострокові
плани, наприклад, з дня на день", - зізналась Лілія.
Вона розповіла, що у неї є "чарівний блокнот", де вона і робить свої записи.
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)
"Там складений графік вистав, гастролей, ефірів, репетицій, зйомок щонайменше на півроку вперед. Без нього з моїм ритмом життя - неможливо! Та багато планів - не таких масштабних, з категорії "мені потрібно це зробити" - я тримаю в голові. Я чому про це замислилася? Минулої п'п'ятниці був дуже дивний день - "день прикрашання планів на майбутнє", - додала Лілія.
Вона зізналася, що для неї плани - немов маленькі мрії, виконавши які, ти досяг міні-мрії.
"Тоді і ставлення до буденних завдань - абсолютно інакше. Одразу сірі будні здаються якимось кольоровішими і ніби наповнюються змістом", - зізналась Лілія.
Нагадаємо, Лілія Ребрик захопила мережу стильним вбранням і поділилася простим рецептом чізкейку: красуня і господиня.