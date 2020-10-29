Неймовірна пара!Джамала заворожила нескінченною романтикою з чоловіком в день його народження
Співачка поділилася романтичним фотосетом з чоловіком-іменинником
Джамала і її чоловік Бекир Сулейманов не лише щасливі батьки двох хлопчиків, але і закохана пара, незважаючи на стаж стосунків довжиною в три роки. Співачка часо показує душевні сімейні кадри і захоплює шанувальників нескінченною ніжністю і теплотою. В цей раз у артистки був особливий привід – день народження коханого.
В честь заменної події Джамала поділилася в Instagram повними любові чуттєвими фото з чоловіком, зробленими під час прогулянки по осінньому Києву. Пара обіймається, цілується і не соромиться демонструвати щирі почуття.
"В цей чудовий день народився ти. У цей чудовий день ми вирішили бути сім'єю", - залишила зворушливі слова для чоловіка співачка.
Джамала з чоловіком влаштувала романтичний осінній фотосет в серці Києва (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Шанувальники не змогли встояти перед нескінченною ніжність і романтикою, яку подружжя продемонструвало на фото. Вони приєдналися до привітань.
- Такі душевні фото! Стільки справжнього між вами
- Ви неймовірна пара, щастя вам
- Які ніжні. Любові вам нескінченної
- Ви така прекрасна пара
- Найголовніший подарунок для цього чоловіка - це Ви, прекрасна жінка, інопланетна, повітряна, як космос, глибока, як океан. З днем народження вашого чоловіка, друга!
- Джа, обійміть вашого коханого міцніше і ніколи не відпускайте,нехай він буде завжди щасливим!
- Чудові, чудові, люблячі! Величезного щастя вашій родині
- Які фото! І ви чудово-неймовірні
Нагадаємо, що раніше Джамала захопила талантами синочка Емір-Рахмана.