Неймовірна пара!Джамала заворожила нескінченною романтикою з чоловіком в день його народження

Співачка поділилася романтичним фотосетом з чоловіком-іменинником

Джамала і її чоловік Бекир Сулейманов не лише щасливі батьки двох хлопчиків, але і закохана пара, незважаючи на стаж стосунків довжиною в три роки. Співачка часо показує душевні сімейні кадри і захоплює шанувальників нескінченною ніжністю і теплотою. В цей раз у артистки був особливий привід – день народження коханого.

В честь заменної події Джамала поділилася в Instagram повними любові чуттєвими фото з чоловіком, зробленими під час прогулянки по осінньому Києву. Пара обіймається, цілується і не соромиться демонструвати щирі почуття.

"В цей чудовий день народився ти. У цей чудовий день ми вирішили бути сім'єю", - залишила зворушливі слова для чоловіка співачка.

Джамала з чоловіком влаштувала романтичний осінній фотосет в серці Києва (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники не змогли встояти перед нескінченною ніжність і романтикою, яку подружжя продемонструвало на фото. Вони приєдналися до привітань.

Такі душевні фото! Стільки справжнього між вами

Ви неймовірна пара, щастя вам

Які ніжні. Любові вам нескінченної

Ви така прекрасна пара

Найголовніший подарунок для цього чоловіка - це Ви, прекрасна жінка, інопланетна, повітряна, як космос, глибока, як океан. З днем народження вашого чоловіка, друга!

Джа, обійміть вашого коханого міцніше і ніколи не відпускайте,нехай він буде завжди щасливим!

Чудові, чудові, люблячі! Величезного щастя вашій родині

Які фото! І ви чудово-неймовірні

Нагадаємо, що раніше Джамала захопила талантами синочка Емір-Рахмана.