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Неймовірна! Струнка Джамала вразила соковитим спокусливим образом

Новость на русском → Середа 24 березня 2021 12:38
Неймовірна! Струнка Джамала вразила соковитим спокусливим образом Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Lite

Джамала намагається тримати шанувальників в курсі подій свого життя і творчості. Співачка нещодавно презентувала новий альбом, а також поділилася з фанами рядом одкровень. Так, вона зізналася у своєму ставленні до пластики і заявила, що хотіла б старіти красиво і природно. Тепер же зірка заворожила яскравим появою у студії одного з українських музичних каналів.

Струнка співачка поділилася стильними фото Instagram.

Співачка з'явилася в яскравому і сексуальному образі – чорний лонгслив з відкритими плечима, оригінальні брюки зі шнурівкою спереду на штанинах, соковитий лимонний плащ і туфлі з гострим носком.

Джамала розповіла, що створювала свій плейлист для одного з відомих українських музичних каналів і поділилася інсайтами, які прийшли до неї під час роботи.

"Задумалася про те, що іноді музика та відео не завжди одне і те ж. Зараз поясню! Ну, тобто артисти, яких я слухаю і мене навіть не цікавить, чи є у них відеокліп. А буває навпаки: дуже прикольні відеороботи, але цих виконавців і не буває в моєму музичному плейлисті. Мені подобається тільки візуальна картинка в конкретному випадку", - розповіла про своє сприйняття вона.

Неймовірна! Струнка Джамала вразила соковитим спокусливим образом

Неймовірна! Струнка Джамала вразила соковитим спокусливим образом

Неймовірна! Струнка Джамала вразила соковитим спокусливим образом

Неймовірна! Струнка Джамала вразила соковитим спокусливим образом

Неймовірна! Струнка Джамала вразила соковитим спокусливим образом

Джамала поділилася яскравими фото (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Штани стиль",- похвалила колегу співачка Alyona Alyona. Шанувальники артистки розділили думку реп-виконавиці.

  • Така красива
  • Класна така
  • Джамала, ви неймовірно виглядаєте
  • Така сонячна, яскрава
  • Які стильні фото

Також артистка відреагувала на посилення карантинних заходів і локдаун в Києві, який потрапив в "червону зону".

"І знову якийсь День бабака. Невыгадане річне ув'язнення. Вікна будинку. І ось ти не одна, а ловиш в них своє відображення", - поділилася філософськими міркуваннями про сувору реальність Джамала.

Нагадаємо, що раніше Джамала зворушила зызнанням про синів і підтримку батьків.

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