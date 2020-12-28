Неймовірно гаряча: Белла Хадід підкорила мережу кардинальною зміною іміджу

Белла Хадід не дає своїм фоловерам занудьгувати. Дівчина повсякчас приймає участь у різних фотосесіях, де їй роблять все нові образи. Цього разу красуня вирішила приміряти черговий відтінок волосся, який повністю змінив її. І, на думку фанатів, зробив ще більш спокусливою.

Модель запостила кілька дуже спекотних фото, на яких зачіпає язиком сніг. Волосся Белли, пофарбоване в рудий колір, тільки додає знімкам пікантну нотку. Макіяж вона зробила з блакитними тінями, накладними віями і блідо-рожевими губами. Для прогулянки Белла підібрала собі сіру шубку, яку доповнила шкіряними рукавичками.

Белла Хадід показала нові фото і новий імідж (фото: instagram.com/bellahadid)

Своїми гарячими фото дівчина зібрала масу компліментів і похвали. Більшість фанатів оцінили перевтілення молодшої Хадід, засипавши її захопленими відгуками. "Руда ти просто прекрасна", "Ти така красива", "Вау", "Ти моя королева", "Чудова", "Ідеал", "Люблю тебе, моя принцеса", "Ти неймовірно гаряча"...

До речі, фанати також дуже стривожилися, що Белла пробує брудний нью-йоркський сніг. Дівчина в свою чергу поспішила запевнити їх, що це був перший сніг, який випав на їх ізольованому даху. І що вона ні в якому разі не закликає їсти сніг Нью-Йорка.

Раніше ми писали, що Белла Хадід показала найбільш стильний образ цієї зими.