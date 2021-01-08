Неймовірно красива пара: Катерина Кухар захопила мережу знімком з коханим

Прима і зірка "Танців з зірками" Катерина Кухар не втомлюється ділитися різдвяним настроєм: в очікуванні чудес, вона показала фоловерам яскраве фото в легкому напівпрозорому платті поряд з казково красивою ялинкою у великих білих кулях. Вона зізналася, що заняття з учнями надають їй гарного настрою і передчуття дива.

Вдома Катерину теж чекають новорічні чудеса, вся велика родина Кухар рада святам! Знаменитість одружена з прем'єром Національної опери України Олександром Стояновим, подружжя виховує сина Тимура і дочку Анастасію. Нещодавно вся рідня знялася у веселій фотосесії.

А тепер Кухар показала фото з чоловіком - у стильних вбраннях, Катерина в блискучому синьому платті, Юрій у вишуканому бежевому костюмі, пара виглядає просто чарівно.

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/)

"Від усього серця вітаю вас зі Святим Вечором та Різдвом! Бажаю теплих моментів з найріднішими, смачної куті та нехай вас оточує тільки щире оточення з найсвітлішими думками та намірами!", - написала Кухар по-українськи.

Шанувальники відразу ж назвали їх найкрасивішими в українському шоу-бізнесі: "Неймовірно красива пара!". А ще - побажали Катерині та її родині всього найкращого.

Нагадаємо, нещодавно Кухар поділилася рідкісним знімком з чоловіком: новорічний Сіетл та зухвалі мрії.