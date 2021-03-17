Неймовірно милі: Джамала без макіяжу зворушила домашніми фото з синочками

Українська співачка Джамала порадувала шанувальників новими фото, на яких показала своїх синів, що підросли, а заодно і себе в домашній обстановці. Зірка також розповіла, що допомагає їй як мамі двох маленьких дітей все ж знайти час для роботи і для себе.

Джамала позувала на камеру в зручному домашньому одязі - штанах в клітку і чорному свитшоті з цікавим принтом. Волосся співачка зібрала в недбалий пучок, а на обличчі в неї немає ні краплі макіяжу.

На фото зіркова мама годує з ложки молодшого сина Селім-Гірая, якому вже майже 9 місяців, а старший Емір-Рахман стоїть поруч і з цікавістю спостерігає за подіями.

Артистка зізналася, що вже перестала годувати малюка грудьми, а виділити час для себе їй допомагає улюблене дитяче харчування Селіма.

"Як тільки Селімові виповнилося 8 місяців, я припинила грудне вигодовування. Дуже добре, що на той момент у мене вже був кисломолочний прикорм, який не потрібно було вводити потроху, дивитися на реакцію. Пам'ятаю, коли Селімка вперше спробував сирок для малюків, мені здавалося, що він і ложку з'їсть (зрозуміло, що сирок натуральний, без цукру та наповнювачів). Селімка наїдається, він щасливий, посміхається. Для мене це головне", - поділилася Джамала.

Джамала зворушила ніжними фото з синами (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Так що в підсумку добре і мамі і дитині.

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"Я щаслива, і трохи більше часу на музику і на себе, і синочку, добре", - підсумувала зірка.

Користувачі мережі розчулюються ніжним кадрам мами з синочками і відзначають, що Джамала помітно схудла і покращала.