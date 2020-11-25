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Неймовірно молода: 46-річна Вікторія Бехкэм захопила красою на новому селфі

Новость на русском → Середа 25 листопада 2020 19:31
Неймовірно молода: 46-річна Вікторія Бехкэм захопила красою на новому селфі Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Lite

Зірка вчить стильним сполученням

Вікторія Бекхем показала новий образ, який складається з улюблених речей її бренда, як сама вона розповіла в підписі. 46-річна зірка одягла сині розкльошені джинси з високою посадкою, прикрашені стрілками і контрастними накладними кишенями. А також джемпер з високою горловиною приглушених відтінків: червоного, синього, зеленого і сірого. З аксесуарів вона вибрала коричневий ремінь. Вікторія опублікувала кілька фото в різних ракурсах, щоб фанати могли розглянути речі з усіх боків. А завершила всі селфы, на якому продемонструвала свій б'юті-образ.

Неймовірно молода: 46-річна Вікторія Бехкэм захопила красою на новому селфіНеймовірно молода: 46-річна Вікторія Бехкэм захопила красою на новому селфіНеймовірно молода: 46-річна Вікторія Бехкэм захопила красою на новому селфіВікторія у новому образі (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Дружина Девіда Бекхема зробила легкий макіяж, який підкреслив свіжість обличчя і гладкість шкіри. Вона використовувала коричневі відтінки тіней, а також бронзатор, який надав шкірі здоровий і молодий вигляд. Завершила лук легка укладка з накрученими від особи пасмами. Виглядала Вікторія так привабливо, що фанати не змогли утриматися від коментарів.

"Ти виглядаєш неймовірно!", "Хотіла б я так виглядати в 46", "Вау, ти просто прекрасна", "Прекрасна Вікторія", "Зачіска просто шик", "Чудова", "Дуже красива", - такі слова адресують фанати іконі стилю.

Раніше ми писали, що Вікторія показала, в чому любить ходити по будинку на карантині.

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