52-річна Дженніфер Лопес демонструє ідеальну фігуру в "дірявому" боді

Першою дію продуктів на собі випробувала вона сама, показавши результат в особистому блозі .

Дженніфер Лопес запостила три фото, на яких позує з досконалим мейк-апом від Мері Філліпс. Ця візажистка працює з багатьма зірками шоу-бізнесу і, зокрема, створює образи майже для всіх зйомок популярної виконавиці.

Дженніфер Лопес в новому образі (фото: instagram.com/jlo)

На Лопес одягнуто неонового відтінку боді з відвертим вирізом на животі і декольте. Доповнюють лук велике кільце з діамантом і такі ж сережки. Волосся їй уклали в гладку укладку, прибравши з чола. Вийшло стильно і неймовірно сексуально. Дженніфер виглядає, як завжди: молодою і привабливою, за що отримала масу компліментів.

"Ох, ці вилиці!", "Чудова", "Привіт, красуня", "Просто дивовижна", "Ти зробила мій день", "Зелений - точно твій колір", - пишуть фанати. Що ж, співачка гідна цих компліментів. Як видно, нові відносини пішли їй на користь.