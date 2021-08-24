52-річна Дженніфер Лопес демонструє ідеальну фігуру в "дірявому" боді
Дженніфер Лопес готує для шанувальників нову лінію косметики, куди увійдуть хайлайтери з неоновим блиском.
Першою дію продуктів на собі випробувала вона сама, показавши результат в особистому блозі.
Дженніфер Лопес запостила три фото, на яких позує з досконалим мейк-апом від Мері Філліпс. Ця візажистка працює з багатьма зірками шоу-бізнесу і, зокрема, створює образи майже для всіх зйомок популярної виконавиці.
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Дженніфер Лопес в новому образі (фото: instagram.com/jlo)
На Лопес одягнуто неонового відтінку боді з відвертим вирізом на животі і декольте. Доповнюють лук велике кільце з діамантом і такі ж сережки. Волосся їй уклали в гладку укладку, прибравши з чола. Вийшло стильно і неймовірно сексуально. Дженніфер виглядає, як завжди: молодою і привабливою, за що отримала масу компліментів.
"Ох, ці вилиці!", "Чудова", "Привіт, красуня", "Просто дивовижна", "Ти зробила мій день", "Зелений - точно твій колір", - пишуть фанати. Що ж, співачка гідна цих компліментів. Як видно, нові відносини пішли їй на користь.
До слова, нещодавно в пресі знову з'явилася інформація, що діва збирається заміж. Бена Аффлека застали в ювелірному магазині Tiffany, причому він розглядав вітрину з обручками.