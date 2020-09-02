Неймовірно молода: 54-річна Сальма Хайєк похвалилася ідеальною фігурою у відвертому купальнику

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

А також поділилася секретом стрункості і краси

Сальма Хайєк напередодні свого дня народження, який вона святкує 2-го вересня, поділилася секретом своєї нев'янучої краси і стрункості. Так, зірка опублікувала кілька знімків, на яких постала у чорному спокусливому купальнику з вирізом на грудях, а також чорному напівпрозорому парео. Знаменитість позує на тлі океану, стоячи полубоком. Пляжний образ доповнив крислатий капелюшок, великі сонцезахисні окуляри, а також золотисті браслети і сережки-кільця. Друге фото демонструє Сальму крупним планом: обличчя виглядає неймовірно молодим. Пружна шкіра, ніжний овал, променистий погляд і чуттєві пухкі губи...

Сальма Хайєк підкорила мережу новим фото (фото: instagram.com/salmahayek)

«Вгадайте, кому завтра виповниться 54? До речі, це не Throwback Thursday! Спасибі, Марджо, що під час відпустки перетворився у фотографа!», – написала зірка, натякаючи, що вона виглядає так чудово зараз, і фото зроблені буквально днями.

Звісно, шанувальники тут же засипали спекотну красуню захватами. І насамперед поцікавилися, у чому секрет її нев'янучої зовнішності і стрункості? Сальма, яка часто вступає в діалог зі своїми фанатами, тут же відгукнулася. Вона жартома написала: «Втягуйте живіт!». Такий «секрет краси» шанувальники оцінили веселими эмозди і лайками.

Зірка радує мережу нев'янучою зовнішністю (фото: instagram.com/salmahayek)

«Ти найкраща», «Завжди королева», «Як можна бути такою ідеальною?», «Краса», «Неймовірна», «Не можу надивитися», – пишуть фолловери вічно молодої іменинниці. Оскільки вона написала свій знак зодіаку, багато хто почав перераховувати зоряних красунь, які народилися під знаком Діви. «Діви рулять», «Так, я у відмінній компанії», – тут же відреагувала Сальма Хайєк.