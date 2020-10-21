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Неймовірно молода: 54-річна Сальма Хайєк захопила мережа квітучим зовнішнім виглядом

Новость на русском → Середа 21 жовтня 2020 21:49
Неймовірно молода: 54-річна Сальма Хайєк захопила мережа квітучим зовнішнім виглядом Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Актриса все так само прекрасна

Сальма Хайєк опублікувала нове селфи, на якому неймовірно виглядає молодо. Зірка позує на тлі неба, вказуючи пальцем на місяць. Яскраво-синє плаття, надіте на неї, а також виразний макіяж і пишна зачіска, говорять про те, що вона вирушила на будь-який робочий захід або зйомки. Фото знаменитість супроводила забавною підписом: "Я майже можу дотягнутися до місяця!".

Неймовірно молода: 54-річна Сальма Хайєк захопила мережа квітучим зовнішнім виглядом

Сальма Хайєк на новому фото (фото: instagram.com/salmahayek)

Але фанати, як завжди, зробили акцент на тому, як молодо виглядає Сальма. І що вона як і раніше красива, як і в минулі часи. "Все ще гаряча", "Ти прекрасна", "Ти така мила і цікава", "Мила", "Як же ти прекрасна", "Ти така реальна і смішна", "Виходь за мене", – не можуть стримати слів захоплення фоловерів.

Неймовірно молода: 54-річна Сальма Хайєк захопила мережа квітучим зовнішнім виглядом

Сальма Хайєк змінила зачіску (фото: instagram.com/salmahayek)

Примітно, що волосся Сальми зі звичного темного відтінку перефарбовані в рудуватий блонд. Фанати відзначили, що він дуже до лиця Хайєк, роблячи її візуально свіжіше і молодше. Хоча сама вона не раз демонструвала, що не соромиться віку і навіть сивого пасма.

Нагадаємо, Сальма Хайєк любить показувати не тільки фото в розкішних аутфитах. Нещодавно вона запостила фото в сукню з високим коміром, таким чином, давши зрозуміти, що навіть без відвертого декольте виглядає неймовірно гаряче.

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