Неймовірно молода: 54-річна Сальма Хайєк захопила мережа квітучим зовнішнім виглядом
Актриса все так само прекрасна
Сальма Хайєк опублікувала нове селфи, на якому неймовірно виглядає молодо. Зірка позує на тлі неба, вказуючи пальцем на місяць. Яскраво-синє плаття, надіте на неї, а також виразний макіяж і пишна зачіска, говорять про те, що вона вирушила на будь-який робочий захід або зйомки. Фото знаменитість супроводила забавною підписом: "Я майже можу дотягнутися до місяця!".
Сальма Хайєк на новому фото (фото: instagram.com/salmahayek)
Але фанати, як завжди, зробили акцент на тому, як молодо виглядає Сальма. І що вона як і раніше красива, як і в минулі часи. "Все ще гаряча", "Ти прекрасна", "Ти така мила і цікава", "Мила", "Як же ти прекрасна", "Ти така реальна і смішна", "Виходь за мене", – не можуть стримати слів захоплення фоловерів.
Сальма Хайєк змінила зачіску (фото: instagram.com/salmahayek)
Примітно, що волосся Сальми зі звичного темного відтінку перефарбовані в рудуватий блонд. Фанати відзначили, що він дуже до лиця Хайєк, роблячи її візуально свіжіше і молодше. Хоча сама вона не раз демонструвала, що не соромиться віку і навіть сивого пасма.
Нагадаємо, Сальма Хайєк любить показувати не тільки фото в розкішних аутфитах. Нещодавно вона запостила фото в сукню з високим коміром, таким чином, давши зрозуміти, що навіть без відвертого декольте виглядає неймовірно гаряче.