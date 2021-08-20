Неймовірно щаслива: Наталія Могилевська отримала пропозицію руки і серця (відео)

Про те, як це сталося, вона сама розповіла у своєму блозі .

На концерті Наталія Могилевська з'явилася дуже ефектно. Артистка припливла на яхті, виконуючи "Морські зірки", а після виконала й інші свої хіти: "Завелася", "Любила" і "Я танцевала", а також зворушливі україномовні треки "Відірватися від землі", "Місяць" і "Покохала". Крім того, Наталя здивувала публіку чудовими вбраннями, прикрашеними кольоровими паєтками. Багато глядачів визнали: артистка виглядала просто приголомшливо.

Наталя Могилевська дала великий концерт (фото: прес-служба)

На цьому сюрпризи вечора не закінчилися. Після концерту Наталія Могилевська вийшла на інтерв'ю до журналістів. Під час спілкування артистки з пресою до понтону, на якому розташовувалася сцена, підпливли кілька катерів з її шанувальниками. Вони голосно співали хіти Наталії, засипали її компліментами і подяками за концерт.

Наталя Могилевська була рада такій увазі. Вона вітала шанувальників і щасливо їм посміхалася. Як раптом один з чоловіків встав зі свого місця і вигукнув: "Наталя, виходьте за мене заміж!".

І отримала пропозицію руки і серця (відео: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Відео зірка підписала: "Дівчата, мені зробили пропозицію вийти заміж. Йдемо? Скоро, 30 жовтня відбудеться мій сольний концерт у Палаці Україна (Київ). Як ви думаєте, чи є шанс у шанувальника привернути мою увагу не тільки як артистки, але і як жінки? ". Що ж, співачка явно замислилася!