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Неймовірні! Джамала з чоловіком і дітьми прикрасила обкладинку журналу

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Середа 07 липня 2021 14:43
Неймовірні! Джамала з чоловіком і дітьми прикрасила обкладинку журналу Джамала з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Марина Настевич

Джамала поділилася радістю - вперше вона прикрасила обкладинку журналу разом з усіма своїми коханими чоловіками. Разом з чоловіком Бекіром Сулеймановим і синами Еміром-Рахманом і Селімом-Гіраєм співачка з'явилася на сторінках видання Viva.

У своєму Instagram артистка показала саму обкладинку, а також кумедні фото, на яких вона гордо позує з журналом в руках.

Головний знімок був зроблений в ботанічному саду під час цвітіння бузку. Сімейство позувало серед квіткового буйства в нарядах світлих тонів - білих і бежевих.

Джамала вибрала для зйомки брючний костюм з білою футболкою. Волосся вона зачесала назад і зробила легкий макіяж. Вони з чоловіком тримають дітей на руках і ніжно притискаються один до одного.

Неймовірні! Джамала з чоловіком і дітьми прикрасила обкладинку журналу

Щаслива співачка зробила кілька кадрів, тримаючи в руках журнал з їх фото на обкладинці.

"Ми. Вперше на обкладинці з усіма моїми хлопцями. Читайте класне новеньке інтерв'ю в новому номері", - написала виконавиця.

Неймовірні! Джамала з чоловіком і дітьми прикрасила обкладинку журналуНеймовірні! Джамала з чоловіком і дітьми прикрасила обкладинку журналу

Джамала з чоловіком і дітьми з'явилася на обкладинці журналу (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Як зазначає видання, в інтерв'ю зірка розповіла про стосунки з чоловіком і плани на третю дитину.

"Як східна жінка, я намагаюся зберігати баланс, щоб чоловік відчував себе вище, голосніше, важливіше. Може, жінки зі мною не погодяться, але це моє бачення. Не виключаю третього заходу на материнство, але поки я дуже втомилася і хочу реалізувати свої амбіції. А їх у мене багато! Так, планів багато. Є кілька цікавих телевізійних проектів, в яких я маю намір взяти участь. Для мене ці півтора року були складним часом. Мені не потрібні паузи, я хочу встигати все - і виступати, і любити дітей", - каже Джамала.

Неймовірні! Джамала з чоловіком і дітьми прикрасила обкладинку журналу

Джамала з чоловіком і синами знялася в ботсаду на тлі бузку (фото: viva.ua)

Підписники радіють за артистку і захоплюються її сім'єю.

  • Заслуговуєш бути у всіх журналах світу
  • Прекрасні!
  • Ви неймовірні
  • Дуже класні
  • Які ви Класні!!
  • Ви - прекрасна родина
  • У Вас дуже прекрасна сім'я. Здоров'я Вам, величезного щастя і нехай ваші мрії завжди збуваються
  • Краса
  • Гарна та справжня
  • Так радісно на душі, коли дивлюся на Вас

Нагадаємо, раніше Джамала з екстремальним декольте напророкувала перемогу українським футболістам у матчі "Євро 2020".

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