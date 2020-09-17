Наречена Остапчука розповіла, чим шоумен вразив її маму
Христина Горняк розповіла цікаву історію про Володимира Остапчука
Лише нещодавно з'явилися чутки, що Володимир Остапчук та його наречена Христина Горняк не ладнають. Але, судячи з усього, все це - маячня. Щасливі зірки разом і розповідають цікаві історії один про одного.
Ось і в програмі "Зірковий шлях" Остапчук і Горняк поділилися подробицями знайомства з батьками один одного. Наприклад, за словами Христини, її рідні в захваті від Володимира. Особливо мама.
"Вона постійно лайкає і коментує мене в соцмережі. Така просунута мама", - розповів ведучий шоу "МАСКА" на каналі "Україна".
Дівчина теж помітила її прихильність до Володимира.
"Мама каже мені: "Не ображай його. Я тебе знаю". Я питаю: "Мамо, чия я дочка?" - поділилася наречена шоумена.
Через кілька тижнів відносин з коханою Володимир несподівано завітав до неї в гості.
"Ми з мамою тільки прокинулися, і приїзд Вови був для нас сюрпризом. Вова приїхав з квітами для мене і для мами. Взяв щось солоденьке до столу", - каже Христина.
"Це була дуже смішна зустріч. Я подарував квіти і привіз торт", - сказав популярний шоумен
Пізніше Остапчук привіз дівчину до своїх батьків. Пара захопила з собою подарунок - телевізор. Крім того, Христина зробила мамі Володимира персональний подарунок.
"Я подарувала косметику, яку вона любить. Я вибирала її сама, і мама Вови була дуже рада подарунку", - розповіла героїня програми "Зірковий шлях".
Володимир Остапчук та Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
Раніше ми писали, що Остапчук і Горняк скасували весілля через небезпечну хворобу.