Неможливо красиво: MONATIK зворушив до сліз сімейною велопрогулянкою біля океану

MONATIK (Дмитро Монатік) разом з дружиною Іриною і дітьми проводить зимову відпустку на казкових Мальдівах. Мультиартист не часто показує шанувальникам кадри з самими рідними та близькими, а довго час і зовсім ховав сім'ю від сторонніх очей, але під час спільних подорожей робить виняток. На його сторінці в соціальній мережі з'явилося миле сімейне фото з відпустки.

Так, в Instagram музикант показав активний відпочинок на райських островах. Дмитро разом з Іриною, Данилом і Платоном покаталися на велосипедах і зупинилися заради мальовничого кадру біля Індійського океану під час велопрогулянки по пляжу. Молодший хлопчик поки самостійно не освоїв цей екологічний вид транспорту, тому зручно розмістився в спеціальному дитячому кріслі позаду батька.

"Неможливо красиво навколо", - запевнив артист у підписі до світлини.

Дмитро Монатік з дружиною і синами прокотився по пляжу (фото: instagram.com/monatik_official)

Ірина вирішила показати захоплення старшого синочка. Виявилося, він росте справжнім естетом. Шанувальники відразу ж припустили, що у хлопчикові говорять гени. Малюк знімає на смартфон чарівний захід сонця в тропіках.

"Надихаюсь тим, як Данечка захоплюється красою природи, картин, тварин! Справжній естет! Діти - наше все", - зворушливо підписала промовистий кадр дружина Дмитра.

Старший син Дмитра весь у батька - зростає естетом (фото: instagram.com/irinamonatik)

Також вона похвалилася апетитними формами в чорному купальнику-монокіні. Ірина прогулюється уздовж океану на мокрому піску. "З вдячністю і любов'ю насолоджуюся кожним днем, подарованим вище", - запевнила вона в підписі до світлини.

Ірина прогулялася по пляжу про океану (фото: instagram.com/irinamonatik)

До речі, ймовірно, саме на Мальдіви вирушила ще одна зіркова пара – Потап і Настя Каменських. Співачка так скучила за відпочинком біля океану, що навіть розчулилася, розповівши про довгоочікувану подорож.