Я з нею сварюся: Дантес озвучив несподівану причину конфліктів з Дорофєєвою

Володимир розповів про роль дружини в його поверненні на сцену

Володимир Дантес вважає дружину Надю Дорофєєву своїм величезнім стимулом, підтримкою і опорою, адже вона вірить у нього, як ніхто і готова всіляко сприяти у творчих починаннях. Про це він розповів Потапу і "Позитиву" в рамках YouTube-шоу 2POPODCAST.

Співачка довго пробувала вмовити чоловіка відновити співочу кар'єру. "Позитив" навіть зізнався, що бачив, як Надя всіляко намагалася повернути чоловіка на сцену, вона навіть просила написати для нього пісню і сама брала участь творчому процесі, і, нарешті, наполегливій дівчині вдалося умовити талановитого чоловіка.

"Вона мені завжди розповідає, який я класний, і я з нею через це сварюся. Я переношу себе на 2008 рік, коли стою на кухні, пройшов перший кастинг "Фабрики зірок", пройшов на другий, їду в Крим працювати барменом. І мені мама каже: "Так треба на другий тур приїхати". Я кажу: "Мам, краще я відмовлюся від шоу, ніж шоу відмовиться від мене". І їду. Мене силою привезли на другий тур. Те ж саме відбувається з Надею. Вона каже: "Ти такий, ти такий! Ти можеш розірвати всіх!" Я кажу: "Та таких, як я мільйон!" І продовжується все, як у 2008 році. Зараз я трохи порозумнішав, і починаю прислухатися до людини, яка мене дійсно любить", - зізнався Володимир.

Надя Дорофєєва вірить у чоловіка і його талант (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

В якийсь момент Володимир проявив самоіронію і створив навіть власний мем "чоловік Наді Дорофєєвої". В цей час він вів тревел-шоу і подорожував по всьому світу, але його досягнення залишалися в тіні, тому шоумен вирішив розкрутити цей жарт про себе.

"Так є ж іще чоловік королеви, і йому ще гірше. Я чоловік своєї королеви, яка класна", - сміється Дантес.

Надя для Володимира – величезний стимул, вона мотивує його рухатися вперед і не зупинятися.

Дантес розповів Потапу і "Позитиву" про безцінною ролі дружини в його творчому житті

"Надя була моїм тригером і залишається. В плані того, що коли ми почали зустрічатися, вона заробляла більше, ніж я. Мені було 23, суперего. Я почав працювати скрізь, де тільки міг, аби заробляти гроші, щоб самому собі довести. А їй не важливі гроші, їй головне, щоб я її любив і був уважний", - розповів Володимир.

До речі, Володимир Дантес зізнався,чи планує Надею Дорофєєвої дітей.

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва роздражнила жарким фото в коротких шортах на відпочинку в Туреччині.