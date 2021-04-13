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"Незаконно бути такою красивою": Дорофєєва в топі і міні підкорила стилем, не встояв навіть чоловік

Новость на русском → Вівторок 13 квітня 2021 10:38
"Незаконно бути такою красивою": Дорофєєва в топі і міні підкорила стилем, не встояв навіть чоловік Надя Дорофєєва (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)
Автор: Lite

Надя Дорофєєва вперше в кріслі вокального проекту Голос країни 2021, але вона зібрала сильну і гідну команду та вже готується до півфіналу. У першому прямому ефірі вона блищала в оригінальному образі з нальотом французького шику.

Фото зі зйомок ефектному луці співачка опублікувала в Instagram.

На Наді – комплект в чорно-білих тонах, але це поєднання завдяки геометричному принту не виглядає нудно, а навпаки – задає тон всьому образу. Топ корсетного типу, спідниці-міні з кокетливою шнурівкою з боку, стильний тренч, довгі рукавички і акуратний берет – все виконано з одного матеріалу. На шиї – прикраса від Prada.

Акуратні широкі стрілки, помада нюдового відтінку, віяло густих довгих вій – і ось спокусливий макіяж готовий.

&quot;Незаконно бути такою красивою&quot;: Дорофєєва в топі і міні підкорила стилем, не встояв навіть чоловік

&quot;Незаконно бути такою красивою&quot;: Дорофєєва в топі і міні підкорила стилем, не встояв навіть чоловік

Надя Дорофєєва підкорила стильним появою на проекті (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Надя написала, що перший прямий ефір Голосу країни 2021 був неймовірно хвилюючим і для учасників, і для неї як тренера. Вона шкодує, що команду покинуло одразу три талановитих учасника, але двома з них має намір йти до перемоги з підтримкою потужного фан-клубу.

"Яка краса", - не витримався Володимир Дантес. "Дуже добре! До мого стилю ще далеко... але не все відразу", - з гумором похвалила подругу Леся Нікітюк. "Приголомшливий образ! Просто вогонь", - не втримався від компліментів Маша Єфросиніна.

&quot;Незаконно бути такою красивою&quot;: Дорофєєва в топі і міні підкорила стилем, не встояв навіть чоловік

Надя захопила шанувальників чорно-білим цибулею (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Думка зірок розділили і шанувальники Наді.

  • Надія Володимирівна, незаконно бути такою гарною!
  • Я не можу перестати дивитися на цей нереальний красивий наряд
  • Неймовірна... найкрасивіша
  • Образ просто супер
  • Шикарний образ
  • Надя дуже красива
  • Мурашки від образу
  • Просто вилита Аріана Гранде
  • Надія Володимирівна, лук просто топ
  • Оце Вові пощастило - таку дівчинку собі відхопив

До речі, Володимиру Дантесу вдалося здивувати і порадувати дружину несподіваною появою на проекті. Артист ховався в ящику на сцені під час виступу одного з учасників команди Наді Іллі Рєзнікова – він вийшов з реквізиту з квітами і зворушив співачку.

Нагадаємо, що раніше незмінну ведучу Голосу країни 2021 Катю Осадчу запідозрили вагітності.

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