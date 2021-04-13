"Незаконно бути такою красивою": Дорофєєва в топі і міні підкорила стилем, не встояв навіть чоловік

Надя Дорофєєва вперше в кріслі вокального проекту Голос країни 2021, але вона зібрала сильну і гідну команду та вже готується до півфіналу . У першому прямому ефірі вона блищала в оригінальному образі з нальотом французького шику.

На Наді – комплект в чорно-білих тонах, але це поєднання завдяки геометричному принту не виглядає нудно, а навпаки – задає тон всьому образу. Топ корсетного типу, спідниці-міні з кокетливою шнурівкою з боку, стильний тренч, довгі рукавички і акуратний берет – все виконано з одного матеріалу. На шиї – прикраса від Prada.

Акуратні широкі стрілки, помада нюдового відтінку, віяло густих довгих вій – і ось спокусливий макіяж готовий.

Надя Дорофєєва підкорила стильним появою на проекті (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Надя написала, що перший прямий ефір Голосу країни 2021 був неймовірно хвилюючим і для учасників, і для неї як тренера. Вона шкодує, що команду покинуло одразу три талановитих учасника, але двома з них має намір йти до перемоги з підтримкою потужного фан-клубу.

"Яка краса", - не витримався Володимир Дантес. "Дуже добре! До мого стилю ще далеко... але не все відразу", - з гумором похвалила подругу Леся Нікітюк. "Приголомшливий образ! Просто вогонь", - не втримався від компліментів Маша Єфросиніна.

Надя захопила шанувальників чорно-білим цибулею (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Думка зірок розділили і шанувальники Наді.

Надія Володимирівна, незаконно бути такою гарною!

Я не можу перестати дивитися на цей нереальний красивий наряд

Неймовірна... найкрасивіша

Образ просто супер

Шикарний образ

Надя дуже красива

Мурашки від образу

Просто вилита Аріана Гранде

Надія Володимирівна, лук просто топ

Оце Вові пощастило - таку дівчинку собі відхопив

До речі, Володимиру Дантесу вдалося здивувати і порадувати дружину несподіваною появою на проекті. Артист ховався в ящику на сцені під час виступу одного з учасників команди Наді Іллі Рєзнікова – він вийшов з реквізиту з квітами і зворушив співачку.