Неземна краса: внучка Ротару в мікробікіні приголомшила пляжним фото

Внучка Софії Ротару, юна Соня Євдокименко, може похвалитися модельною зовнішністю. Дівчина охоче знімається у професійних фотосесіях і не проти влаштувати аматорські, тим більше ,коли для цього є привід, наприклад, відпочинок на курорті .

Вона вирішила порадувати шанувальників фото, зробленим на Гаваях, де вона зараз відпочиває. Кадр опублікований в Instagram красуні

Струнка Соня позує в мікробкіні на піску біля самої кромки Тихого океану. На дівчині – крихітний купальник кольору морської хвилі. Вона розпустила волосся і завбачливо сховала очі за сонячними окулярами.

Юну красуню в коментарях підтримали мама Світлана і бабуся по материнській лінії Людмила. Також були і компліменти від фоловерів: "Класне фото", "Красотулька", "Діамант".

Софія подратувала гарячим пляжним фото (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

В Instagram Stories Соня показала пару кадрів у повний зріст. Вона йде по кромці прибо, демонструючи точені форми.

Софія ніжитися на пляжі біля Тихого океану (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

До речі, Соня відпочиває на Гаваях зі своїм коханим Дениом Жадановим і компанією друзів. На сторінці бізнесмена з'явилося спільне фото з коханою. Пара позує в мальовничому місці. Соня цілує коханого в щоку, а він посміхається щасливо. На ній – маленький легке чорне плаття, а в руках трендова плетена сумка.

Софія і Денис насолоджуються відпочинком на Гаваях (фото: instagram.com/denzhadanov)