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Ніжна Кухар трепетно привітала чоловіка з днем народження і піднесла особливий подарунок

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Четвер 10 червня 2021 14:38
Ніжна Кухар трепетно привітала чоловіка з днем народження і піднесла особливий подарунок Катерина Кухар і Олександр Стоянов (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Автор: Lite

Катерина Кухар і Олександр Стоянов – одна з найміцніших і романтиних пар українського шоу-бізнесу. Заради прими-балерини її тоді ще майбутній чоловік навіть зламав собі руку, так хотів залишитися поруч з коханою, а не вирушати на гастролі. Пара часто демонструє трепетні жести, адресовані один одному, але в цей раз привід був особливий. Так, 10 червня Олександр відзначає день народження, а його дружина просто не могла пройти повз такої знаменної дати.

На особистій сторінці в Instagram Катерина опублікувала повне любові і ніжності фото з іменинником.

Прима-балерина в мереживному корсеті обійняла чоловіка за руку і сховалася за його надійне плече. При цьому Олександр стоїть спиною до фотографа і з любов'ю дивиться на дружину.

Ніжна Кухар трепетно привітала чоловіка з днем народження і піднесла особливий подарунок

Катерина Кухар ніжно привітала чоловіка-іменинника (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

У якості підпису Катерина віддала перевагу зворушливим рядкам з пісні Лоліти - Ти моє море.

"Там, за горами хандры и горя — ты мое море!
Если рассудок с душою в ссоре — ты мое море!
Если нет соли в моём миноре — ты мое море!
Если вокруг меня вор на воре — ты мое море!
Когда весь мир дышит перегаром, со злобой во взоре.....
Ты напоишь меня чистым нектаром — ты мое море!
И когда тело объято пожаром, и разум зашторен......
Я упаду в тебя огненным шаром — ты мое море!"- написала вона.

Також коханого суддя "Танців з зірками" привітала в ефірі програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна". В якості подарунка вона піднесла імениннику власноруч спечений торт.

Ніжна Кухар трепетно привітала чоловіка з днем народження і піднесла особливий подарунок

Катерина спекла для коханого торт в його день народження (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Олександр задув свічки прямо в студії і загадав заповітне бажання. На честь дня народження він розмістив атмосферне фото у своєму фотобозі і залишив лаконічний і життєствердний підпис: " Happy Birthday to me! Життя, спасибі, що ти у мене є!"

Ніжна Кухар трепетно привітала чоловіка з днем народження і піднесла особливий подарунок

Олександр показав видовищний кадр, знятий на даху (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

Нагадаємо, що раніше Катерина Кухар поскаржилася на екстремальний відпочинок в екзотичній країні.

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