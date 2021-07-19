Дуже ніжна: Наталя Могилевська в купальнику показала обличчя без макіяжу
Українська співачка Наталія Могилевська влаштувала собі невелику відпустку, а заодно і похвалилася натуральною красою.
На фото, опублікованих в Instagram зірки, вона постала в купальнику і без косметики на обличчі.
45-річна артистка зробила пару селфі на тлі зелені і квітів. На Наталі - -топ від купальника коричневого кольору, її волосся злегка розпатлане і без укладання, а на обличчі немає ні краплі макіяжу.
Вона задоволено посміхається на камеру і виглядає дуже щасливою.
Наталя Могилевська захопила фанатів натуральною красою (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
"Хто вже встиг відпочити цього літа? Де були або куди плануєте?"- поцікавилася Могилевська у підписників.
Користувачі мережі відзначили натуральну красу Наталії і не стали скупитися на компліменти.
- Не впізнала
- Дуже красиво без макіяжу. Натурально
- Наташа, природність - це ваше!!!
- Розумниця, красуня! Талантище!!!
- Ви дуже ніжна
- Щасливі очі
- 1 тобі дуже личить посмішка
- Наташенька, ти на будь-якому фото красуня
- Красива
- Фото просто супер, ви навіть краще виглядаєте без макіяжу, ніж з ним
- Красиві фотки! Справжні
- Наташа, ви тут, така мила, юна
- Наталя, ви дуже красива дівчина і дуже крута співачка! Фото дуже красиві!
Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська захопила фігурою в міні та дала поради, як завжди бути в тонусі.