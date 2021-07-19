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Дуже ніжна: Наталя Могилевська в купальнику показала обличчя без макіяжу

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Понеділок 19 липня 2021 11:32
Дуже ніжна: Наталя Могилевська в купальнику показала обличчя без макіяжу Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка Наталія Могилевська влаштувала собі невелику відпустку, а заодно і похвалилася натуральною красою.

На фото, опублікованих в Instagram зірки, вона постала в купальнику і без косметики на обличчі.

45-річна артистка зробила пару селфі на тлі зелені і квітів. На Наталі - -топ від купальника коричневого кольору, її волосся злегка розпатлане і без укладання, а на обличчі немає ні краплі макіяжу.

Вона задоволено посміхається на камеру і виглядає дуже щасливою.

Дуже ніжна: Наталя Могилевська в купальнику показала обличчя без макіяжуДуже ніжна: Наталя Могилевська в купальнику показала обличчя без макіяжу

Наталя Могилевська захопила фанатів натуральною красою (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Хто вже встиг відпочити цього літа? Де були або куди плануєте?"- поцікавилася Могилевська у підписників.

Користувачі мережі відзначили натуральну красу Наталії і не стали скупитися на компліменти.

  • Не впізнала
  • Дуже красиво без макіяжу. Натурально
  • Наташа, природність - це ваше!!!
  • Розумниця, красуня! Талантище!!!
  • Ви дуже ніжна
  • Щасливі очі
  • 1 тобі дуже личить посмішка
  • Наташенька, ти на будь-якому фото красуня
  • Красива
  • Фото просто супер, ви навіть краще виглядаєте без макіяжу, ніж з ним
  • Красиві фотки! Справжні
  • Наташа, ви тут, така мила, юна
  • Наталя, ви дуже красива дівчина і дуже крута співачка! Фото дуже красиві!

Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська захопила фігурою в міні та дала поради, як завжди бути в тонусі.

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