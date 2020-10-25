Ніжність та поцілунки: щаслива онучка Ротару розсекретила нового коханого

Соня Євдокименко прогулялася по осінньому Нью-Йорку

Внучка Софії Ротару та її тезка, 19-річна Соня Євдокименко навчається і живе в Нью-Йорку. Влітку дівчина гостювала у бабусі і батьків у Києві та Київській області, де розташований приватний будинок зірки естради. Соня розлучилася зі своїм бойфрендом Марком Дюменылом, з яким була у стосунках кілька років, але, схоже, серце дівчини знову зайнято! На сторінці в Instagram вона показала ніжне выдео з молодою людиною.

Соня гуляла по центру сонячного Нью-Йорка в джинсовій сорочці і насолоджувалася осіннім теплом. А компанію їй склав молодий чоловік приємної зовнішності. Він раптово з'явився в кадрі, міцно обійняв дівчину й ніжно поцілував її в маківку. Соня буквально розпливлася в усмішці і притиснулася до нього міцніше.

Соня Євдокименко показала ніжні кадри з молодим чоловіком (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Також дівчина постала перед шанувальниками у прозорій кофті і лосинах, і повідомила, що прийшла на недільне тренування. Дівчина дотримується карантинних норм та одягла маску.

Соня Євдокименко ходить на тренування навіть на карантині (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

До речі, зміни торкнулися не тільки особистого життя онучки Ротару, але і місця проживання. Так, дівчина перебралася в нові апартаменти, які, як і стара квартира, розташовані на Манхеттені.

Соня обожнює прогулюватися по центру "Великого яблука". Судячи з фото, її часто можна зустріти в Сентрал-парку. До речі, дівчина навіть далеко від рідного дому носить речі українських дизайнерів і любить, як і бабуся, вишиванки ы вишиті сукні.

Соня вчитися в престижній у всьому світі Школы дизайну Parsons School, а також працює моделлю.