Немає нічого неможливого для жінки: Кравець заговорила про кар'єру в політиці

Зірка "95 Кварталу" розповіла, чи збирається йти у політику

Олена Кравець вирішила прокоментувати чутки про те, що нібито вона збирається претендувати на крісло мера. За словами зірки "Кварталу 95", зараз вона дійсно задумалася, а чому б і ні?

"Під час підготовки до місцевих виборів поповзли чутки, що я йду в мери. Я не планувала, але, коли все це почула, замислилася. Подумала: якщо не йти — то чому, а якщо йти — то в чому", — пожартувала Кравець в новому випуску шоу "95 квартал".

Олена Кравець дуже елегантно пішла від відповіді і перевела його в жарт.

"Зараз поставимо крапку. З приводу мерства. Можливо... Можливо, комусь цього і хотілося б, але ні... Ні.. Немає нічого неможливого для жінки, яка ще не вирішила. Як бачите, я навчилася добре йти від конкретної відповіді, тому, можливо, політик з мене вийде. А може бути і ні", — заявила вона.

Потім Кравець відмінно пожартувала про те, що не зможе працювати в мерії, знаючи про те, що в сусідній будівлі ЦУМ з безліччю дорогих магазинів.

Кравець пожартувала про свою політичну кар'єру

Нагадаємо, що Олену Кравець шанувальники запідозрили в цікавому стані після перегляду ніжного відео, де вона приміряє різні образи і позує на тлі осінніх пейзажів.

До речі, в серпні стало відомо про те, що Олена Кравець захворіла на коронавірус. Вона приховувала свій діагноз, про який розповів її колега, "кварталівець" Євген Кошовий.