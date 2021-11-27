ru ua
Сб, 27 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Нічого собі, який стиль!" Кароль в незвичайному образі за 24 000 грн розбурхала мережу

Новость на русском →
Субота 27 листопада 2021 11:29
"Нічого собі, який стиль!" Кароль в незвичайному образі за 24 000 грн розбурхала мережу Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Ольвія Агаркова

Тіна Кароль - активний користувач соцмереж і не залишає шанувальників без обговорюваного контенту. Її фотосесії завжди викликають бурхливу реакцію і стають предметом детального вивчення уважних відданих фанів. І якщо за вікном – пізня осінь, то кадри з Тіною з наближенням холодів стають все більш жаркими.

Новий фотосет артистки, який вона опублікувала в Instagam, знову здивував шанувальників, адже вони в черговий раз познайомилися з новою Тіною.

Співачка вибрала незвичний для себе аутфіт - куртку зі світлого джинса, прикрашену хутряними вставками, і оригінальні джинси з розрізами з боків і облямівкою з білого хутра від українського бренду Ksenia Schnaider.

&quot;Нічого собі, який стиль!&quot; Кароль в незвичайному образі за 24 000 грн розбурхала мережу

&quot;Нічого собі, який стиль!&quot; Кароль в незвичайному образі за 24 000 грн розбурхала мережу

Тіна Кароль показала оригінальний образ (фото: instagram.com/tina_karol)

Вартість хутряного джинсового ансамблю на на Тіні - близько 23 978 грн (885 доларів).

&quot;Нічого собі, який стиль!&quot; Кароль в незвичайному образі за 24 000 грн розбурхала мережу

&quot;Нічого собі, який стиль!&quot; Кароль в незвичайному образі за 24 000 грн розбурхала мережу

Скріншот: kseniaschnaider.com

На деяких знімках Тіна позує без верхнього одягу в одному короткому топі кольору капучіно. На ногах - імбирні масивні хутряні ботики з колекції самої Тіни.

Зірка віддала перевагу макіяжу в природних тонах, а волосся зібрала в акуратний хвіст.

Шанувальники традиційно викупали свою улюбленицю в компліментах, а також зазначили, що Тіна знову змінила імідж.

  • Це взагалі неможливо відірвати очей, від цих шикарних фото
  • Тін, зводиш з розуму
  • Тіна, вам говорили, що не можна бути настільки красивою?! Ну сердечко ж не витримує такої краси
  • Стиль - вау
  • Снігуронька
  • Богиня
  • Нереально красиво
  • Яка неймовірна
  • Бомбезна!
  • Незвичайний стиль, але в цьому безумовно є родзинка і смак
  • Нічого собі, який стиль!

Нагадаємо, що нещодавно Тіна Кароль побачилася з сином Веніаміном у Великобританії - мама і хлопчик одягалися у вишиванки в особливий день.

Читайте LITE в Google News
Тіна Кароль
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Комаровський попередив українців про серйозну проблему: деякі лікарі знущаються над людьми
Комаровський попередив українців про серйозну проблему: деякі лікарі знущаються над людьми