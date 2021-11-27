"Нічого собі, який стиль!" Кароль в незвичайному образі за 24 000 грн розбурхала мережу

Тіна Кароль - активний користувач соцмереж і не залишає шанувальників без обговорюваного контенту. Її фотосесії завжди викликають бурхливу реакцію і стають предметом детального вивчення уважних відданих фанів. І якщо за вікном – пізня осінь, то кадри з Тіною з наближенням холодів стають все більш жаркими.

Новий фотосет артистки, який вона опублікувала в Instagam, знову здивував шанувальників, адже вони в черговий раз познайомилися з новою Тіною.

Співачка вибрала незвичний для себе аутфіт - куртку зі світлого джинса, прикрашену хутряними вставками, і оригінальні джинси з розрізами з боків і облямівкою з білого хутра від українського бренду Ksenia Schnaider. Тіна Кароль показала оригінальний образ (фото: instagram.com/tina_karol) Вартість хутряного джинсового ансамблю на на Тіні - близько 23 978 грн (885 доларів). Скріншот: kseniaschnaider.com На деяких знімках Тіна позує без верхнього одягу в одному короткому топі кольору капучіно. На ногах - імбирні масивні хутряні ботики з колекції самої Тіни. Зірка віддала перевагу макіяжу в природних тонах, а волосся зібрала в акуратний хвіст. Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Тіна Кароль (@tina_karol) Шанувальники традиційно викупали свою улюбленицю в компліментах, а також зазначили, що Тіна знову змінила імідж. Це взагалі неможливо відірвати очей, від цих шикарних фото

Тін, зводиш з розуму

Тіна, вам говорили, що не можна бути настільки красивою?! Ну сердечко ж не витримує такої краси

Стиль - вау

Снігуронька

Богиня

Нереально красиво

Яка неймовірна

Бомбезна!

Незвичайний стиль, але в цьому безумовно є родзинка і смак

Нічого собі, який стиль!