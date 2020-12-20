Нічому тебе життя не вчить: Полякова розкритикувала вибір "Холостячки" Мішиної

Оля Полякова уважно стежила за першим реаліті шоу "Холостячка" подібного формату. Їй сподобалося, що на відміну від проєкту "Холостяк", тут чоловіки змагаються за серце жінки. При цьому популярна українська співачка розкритикувала фінальний вибір актриси Ксенії Мішиної.

Полякова зазначила, що не згодна з вибором Мішиної, яка віддала гумориста Олександра Эллерта. На своїй сторінці в Instagram співачка сторіс завила, що Мішину життя нічому не вчить.

"Дорогі мої, подивилася "Холостячку". Що хочу сказати: Ну ти, Мішина, і... Ой, не можна так звичайно про людей. Нічому тебе життя не вчить. Такого пацана проїхала. Мабуть, тобі подобаються американські гірки. Ну що, катайся", - повідомила Полякова.

Оля Полякова розкритикувала вибір Ксенії Мишиної на шоу "Холостячка" (відео: YouTube)

При цьому в коментарях користувачі мережі в більшості підтримали слова співачки.

Дуже правильно Оля сказала!!! Нехай Оксана ще покатається з гірки та в замет;

Полякова ти красуня, сказала краще не сказати. Хобі у Ксю вибирати різне л... Дві дружини до неї були погані, а от вона стане для нього хорошою... Ну так, ну так;

У мене є дочка, і я заміжня, знаючи чоловіків, я абсолютно згодна з Ольгою, було б більше таких як Олексій, були б жінки щасливішими. Хотілося б що б моя дочка у майбутньому вибрала чоловіка схожого на Олексія, я була б спокійна;

Саша він показує який він насправді, а Льоша занадто впевнений у собі і спокійний. Потрібно вибирати серцем, а не очима;

Вибрала не для життя, а для розваг;

Всі так захищають і шкодують Льошу, ніби знають його в реальному житті. Як на мене, не все так гладко і хто тут відіграв свою роль ще питання.

Нагадаємо, Мішина відповіла хейтерам свого обранця.

Раніше Полякова назвала наступну героїню "Холостячки".