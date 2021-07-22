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Ніякого гламуру: Кім Кардашьян показала реальне фото без макіяжу і укладок

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США, Четвер 22 липня 2021 18:35
Ніякого гламуру: Кім Кардашьян показала реальне фото без макіяжу і укладок Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: RBC.UA

Кім Кардашьян обожнює показувати себе в продуманих до найменшої деталі гламурних образах. Але часом все ж робить винятки і показує себе без прикрас.

Новий пост зірки мережі якраз про це. А ще - про силу материнської любові.

Кім показала кілька милих фото, на яких вона позує в спортзалі з синами. 40-річна бізнесвумен вирушила попрацювати над своїми знаменитими формами. Але 5-річний Сейнт і 2-річний Псалм не змогли більше чекати маму і вирішили її відвідати прямо там.

"Маленькі відвідувачі сьогодні в спортзалі", - написала розчулена матуся. На знімках вона ніжно обіймає і цілує синів. При цьому не встаючи з тренажера.

Ніякого гламуру: Кім Кардашьян показала реальне фото без макіяжу і укладокНіякого гламуру: Кім Кардашьян показала реальне фото без макіяжу і укладок

Ніякого гламуру: Кім Кардашьян показала реальне фото без макіяжу і укладокКім Кардашян з синами (фото: instagram.com/kimkardashian)

Фанатів неймовірно зворушила така сімейна ідилія. Але не менше уваги привернув вигляд Кім, яка вирушила займатися майже без макіяжу і з простим хвостом. Образ її склали легінси, топ, кросівки і толстовка, яку вона зав'язала на поясі. Вийшло стильно і мило.

"Кім без гламуру - моя улюблена Кім", "О боже, як я тебе люблю", "Які ви всі красиві", "Ти виглядаєш прекрасно", "Ох, які ви всі милі", - засипали зірку приємними коментарями.

Нагадаємо, днями Кім вже розчулювала мережу своїм фото зі старшим сином. Фанати впевнені, що він - копія тата.

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