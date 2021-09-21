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Микита Добринін показав підрослого синочка: шанувальники обговорюють, на кого схожий малюк

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Вівторок 21 вересня 2021 15:33
Микита Добринін показав підрослого синочка: шанувальники обговорюють, на кого схожий малюк Микита Добринін з сином (фото: instagram.com/nikitadobrynin)
Автор: Марина Настевич

Відомий ведучий і головний герой 9-го сезону шоу "Холостяк" Микита Добринін показав трохи підрослого сина Лева, якому вже виповнилося два місяці.

У своєму Instagram шоумен опублікував милий домашній фотоколаж з малюком.

На фото зоряний тато з синочком відображені вранці в ліжку. Добринін лежить в одній білизні і ніжно притискає до себе дитину.

"І крутого всім дня від нашої чоловічої компанії", - підписав милі кадри Микита.

Микита Добринін показав підрослого синочка: шанувальники обговорюють, на кого схожий малюк

Микита Добринін показав розслаблений ранок з малюком сином (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Шанувальники засипали його розчуленими коментарями, а також почали обговорювати, на кого ж схожий малюк - на маму Дашу Квіткову або все ж тата. Більшість зійшлися на думці, що Лев більше пішов у маму.

  • Солоденький гарбузик
  • Мама копія
  • На матусю схожий
  • Посмішка мамина
  • Такий кумедний малюк
  • Солодкий пиріжок
  • Копія матуся
  • Який сладусик
  • Ну посмішка татова і ямочки ці, клас
  • Маленький смайлик
  • Радість ваша!!!
  • Великий виріс Левеня
  • Який гарненький, посміхака маленька
  • Такий вже дорослий

Нагадаємо, раніше Добринін і квіткова шокували ціною за розкішний відпочинок у Туреччині з маленьким сином, в який вони незабаром відправляться.

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