Нікітюк в білизні спантеличила шанувальників змінами у зовнішності: "дуже погарнішала"

Леся Нікітюк давно розташувала до себе шанувальників фірмовим іскрометним гумором і вмінням посміятися не тільки над іншими, але і над собою. Її пости в соцмережі завжди наповнені позитивному і змушують підписників Леді Ле посміхатися. Леся останнім часом радує фоловерів ще й спокусливі луками, а також сексуальними вбраннями – модельні параметри ведучої дозволяють їй носити сміливі аутфіти і виглядати в них неперевершено.

На особистій сторінці в Instagram Леся запостила чергове гаряче фото - вона позує в розстебнутій сорочці, схожій на чоловічу, і демонструє, що ж приховано під вбранням.

Макіяж зірки виконаний в природних тонах, а явний акцент зроблений на спокусливих вологих губах з трендовою нюдовою помадою і блиском. "Добрий ранок. Я наколола губи... Як я вас наколола", - вирішила пожартувати над підписниками ведуча. Леся показала спокусливий образ з гримерки (фото: instagram.com/lesia_nikituk) Багато з них запевнили Лесю - їй не варто змінювати свою зовнішність, адже природність - її "фішка". Красуня нереальна

Лесю, справжня, жива, природна краса твоя радує душу

Клас

Ти супер богиня

Дуже приємна міс

Леся, губи ви накололи ще давно, так що не вдалося наколоти нас!

Не уніфікуйтеся, тому що ви прекрасні

Леся, ти і так милаха

Не знаю, що зробили, але сто відсотків дуже погарнішали