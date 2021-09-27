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Нікітюк в білизні спантеличила шанувальників змінами у зовнішності: "дуже погарнішала"

Новость на русском →
Понеділок 27 вересня 2021 15:39
Нікітюк в білизні спантеличила шанувальників змінами у зовнішності: "дуже погарнішала" Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Styler

Леся Нікітюк давно розташувала до себе шанувальників фірмовим іскрометним гумором і вмінням посміятися не тільки над іншими, але і над собою. Її пости в соцмережі завжди наповнені позитивному і змушують підписників Леді Ле посміхатися. Леся останнім часом радує фоловерів ще й спокусливі луками, а також сексуальними вбраннями – модельні параметри ведучої дозволяють їй носити сміливі аутфіти і виглядати в них неперевершено.

На особистій сторінці в Instagram Леся запостила чергове гаряче фото - вона позує в розстебнутій сорочці, схожій на чоловічу, і демонструє, що ж приховано під вбранням.

Макіяж зірки виконаний в природних тонах, а явний акцент зроблений на спокусливих вологих губах з трендовою нюдовою помадою і блиском.

"Добрий ранок. Я наколола губи... Як я вас наколола", - вирішила пожартувати над підписниками ведуча.

Нікітюк в білизні спантеличила шанувальників змінами у зовнішності: &quot;дуже погарнішала&quot;

Леся показала спокусливий образ з гримерки (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Багато з них запевнили Лесю - їй не варто змінювати свою зовнішність, адже природність - її "фішка".

  • Красуня нереальна
  • Лесю, справжня, жива, природна краса твоя радує душу
  • Клас
  • Ти супер богиня
  • Дуже приємна міс
  • Леся, губи ви накололи ще давно, так що не вдалося наколоти нас!
  • Не уніфікуйтеся, тому що ви прекрасні
  • Леся, ти і так милаха
  • Не знаю, що зробили, але сто відсотків дуже погарнішали

До речі, раніше Лесю вже підозрювали в маніпуляціях із зовнішністю, зокрема - зміні форми губ. Так, нещодавно вона хвалилася фотосетом в образі спокусливої ковбойші - тоді шанувальники помітили, що ведуча стала виглядати трохи інакше.

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Леся Нікітюк
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