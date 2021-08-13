Нікітюк у відвертому бікіні запідозрили у фотошопі: "де потрібно - додала, де не потрібно - прибрала"
Леся Нікітюк продовжує відпочивати в Європі і подорожувати по популярних курортах. Так, зараз зірка насолоджується сонцем і морем в Португалії на острові Мадейра. Вона вигулює численні відверті бікіні і влаштовує барвисті фотосети на мальовничому фоні, а також підкидає шанувальникам теми для обговорення.
Так, Леся покрасувалася в супер відвертому яскраво-рожевому бікіні. Верх купальника у вигляді топа-халтера підкреслив груди ведучої, а крихітні плавки – пружні стегна. Вона розташувалася на яхті, приймаючи ефектні пози.
"Три речі, які ви мали зробити обовязково:
1. Прокинутись
2. Заробити грошей на Мадейру!
3. Вібрати Лесі фотку", - жартома розповіла про "графік" своїх підписників Леді Ле.
Частина шанувальників ведучої заявила, що, на їхню думку, свої знімки Леся опрацювала в фоторедакторі, вони навіть вказали, що саме виправила знаменитість в собі.
Фото Лесі в бікіні викликали обговорення в мережі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
- На останній фотошоп
- А навіщо фотошоп?
- На 4-му фото ну дуже видно, що попу збільшила. Навіщо?
- Фотошоп рулить: де потрібно додала, де не потрібно - прибрала
- Леся, вистачить фотошопити - і так красива
- Прифотошопила попу
- Дуже невдало відредагувала попу в фоторедакторі. Повело контур з тінями і воду
- Леся Кардашьян?
Звичайно ж, не обійшлося без компліментів, які залишали користувачі під кадрами, не в силах вибрати, яке з фото краще.
- Афродіта
- Шикарна
- Лобода відпочиває
- Клеопатра
- Оце так! Модель
- Шикарна фігура
- Як гаряче!
- Гармата
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк в цьому ж купальнику позувала в басейні на даху на фоні мальовничих видів.