Нікітюк в топі здивувала шанувальників і нарвалася на компліменти: "розумниця і красуня"
Леся Нікітюк продовжує відпочивати в мальовничій Португалії, а саме – досліджувати острів Мадейра. Вона регулярно ділиться з шанувальниками свіжими фото і записує сторіс. Теледива вирішила поділитися цього разу не тільки видовищним візуальним контентом і продемонструвати стрункі форми, а й цікавими особистими відкриттями.
Новими знаннями ведуча поділилася в Instagram.
Леся позує на затишних вуличках острів в синьому облягаючому топі і джинсах. Вона доповнила розслаблений лук для променаду масивними сережками і зробила стриманий макіяж в природних тонах.
"Декілька фактів про Мадейру:
- Банан - це трава! Виявляється!
- Магеллан був португальцем!
- Мадейра - це вино для туристів, місцеві його не п'ють! Більше ром у вигляді пунша, який виробляють самі.
- Єдина законна дружина Колумба була з Мадейри!
- Лапаш - коронне блюдо Мадейри і, так, я вибачаюсь перед всіма лапашами, яких з'єднання їла і ставила в назві неправильний наголос (наголос на перший склад).
- Рибу шаблю (ешпаду) ніхто, навіть рибалки, ніколи не бачили живою! Вона ловиться на глибині і від тиску, коли її витягають, її органи розриваються всередині. Дістають рибу з океану вже мертвою", - склала свій топ ведуча.
Леся прогулялася по атмосферній Мадейрі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Шанувальники Леді Ле здивувалися новій інформації, але більше їх увагу привертала сама Леді Ле – їй і присвячувалися всі компліменти.
- Така модниця
- Красуня
- Ви дуже красива, яскрава і харизматична
- Класний топ
- Розумниця! І красуня!
- Клас
- Як ти прекрасна і так само сексуальна
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк позмагалася з мережевою знаменитістю і показала фотосет на яхті.