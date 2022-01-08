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Нікітюк захопила фото з бабусею-довгожителькою і посватала брата: віддам в хороші руки

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Субота 08 січня 2022 13:39
Нікітюк захопила фото з бабусею-довгожителькою і посватала брата: віддам в хороші руки Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Styler

Леся Нікітюк щороку на різдвяні канікули приїжджає додому в Хельницький. Вона не тільки шанує сімейні традиція, а й має ще один вагомий привід відвідати рідних і близьких – 7 січня, на Різдво, її бабуся відзначає день народження! Цього року довгожительці виповнилося 87 років!

З такого приводу телезірка опублікувала душевне фото з іменинницею в Instagram.

На знімку зображена бабуся ведучої, а також сама знаменитість - зі строкатою хусткою на голові. Вона посміхається в камеру. У підписі Леся привітала шанувальників з Різдвом і повідомила про те, що її родичка святкує знаменну ювілейну дату!

Нікітюк захопила фото з бабусею-довгожителькою і посватала брата: віддам в хороші руки

Леся показала бабусю-іменинницю (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Також Нікітюк вирішила показати будинок, де пройшло її дитинство. Панельна дев'ятиповерхівка з облупленим фасадом викликала у ведучої ностальгію.

Нікітюк захопила фото з бабусею-довгожителькою і посватала брата: віддам в хороші руки

Скріншот (instagram.com/lesia_nikituk)

Не обійшлося і без демонстрації щедрого святкового столу. Леся уточнила, що сфотографувала оздоблення тільки частково, адже гості ласували величезною кількістю смачних домашніх страв.

Нікітюк захопила фото з бабусею-довгожителькою і посватала брата: віддам в хороші руки

Леся похвалилася щедрим столом (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Між справою Леді Ле вирішила влаштувати особисте життя двоюрідного брата. "Віддам в хороші руки братика Діму. Дівчата, пишіть в дірект", - закликала придприйнятлива Леся.

Нікітюк захопила фото з бабусею-довгожителькою і посватала брата: віддам в хороші руки

Леся посватала брата-холостяка (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

У гості до рідні Леді Ле завітали щедрувальники, які влаштували справжнє театралізоване дійство з вертепом, піснями та колядками.

Нікітюк захопила фото з бабусею-довгожителькою і посватала брата: віддам в хороші руки

Скріншот (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк показала, як відновлюється після новорічного вікенду.

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Леся Нікітюк
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