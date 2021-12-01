Ніколи не виправдовуюся: танцюрист Полякової, з яким їй приписували роман, висловився про стосунки з нею

Танцюрист шоу-балету Олі Полякової і екс-учасник "Танців з зірками 2018" і "Холостячки 2" Макс Єжов – ефектний молодий чоловік. Його партнерка по самому танцювальному проекту країни Леся Нікітюк якось зізналася, що після спільної участі в шоу їй почали тоннами приходити в особисті повідомлення прохання від дівчат познайомити їх з харизматичним танцюристом. Примітно, що Максу приписували роман з самою Олею Поляковою, адже вони дуже вільно і тісно спілкуються навіть поза сценою.

В інтерв'ю, яке вийшло на YouTube - каналі Agasi, Єжов розповів, які насправді відносини його пов'язують зі співачкою.

Максим запевнив, що романтичних стосунків між ним і Королевою ночі немає, зате є тепле дружнє спілкування.

Максиму і Олі приписували роман (фото: instagram.com/ezhov_maksim_)

"Ні, у мене з Поляковою романа точно немає. І у Полякової зі мною роману немає. Ми спілкуємося, я працюю у неї. Якщо нас бачили в одній компанії, це абсолютно нормально, тому що після концерту ми збираємося колективом. Буквально вчора я спілкувався з її чоловіком, з нею, з її дітьми", – зазначив Єжов.

Танцюрист не розуміє, звідки "ростуть ноги" у таких пліток, але зізнається, що реагує на них стримано. "Я ніколи не виправдовуюся", - заявив він.