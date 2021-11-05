Ніколи не приваблював як чоловік: дружина Павліка зробила несподіване зізнання у річницю

Віктор Павлік і Катерина Репяхова цього року святкують 6-річчя доленосного знайомства, яке стало початком роману пари. Співак і його обраниця, а також концертний директор таємно розписалися в травні минулого року , а в червні цього року вони стали батьками сина Михайла.

Катерина згадала про день у своєму житті, який став знаковим св її долі, і написала про цей пост в Instagram .

27-річна дружина артиста супроводила текст спільним фото з чоловіком. Подружжя позує поруч з мотоциклом, пара вибрала total black образи.

Катерина і Віктор 6 років тому познайомилися ближче після концерту співака (instagram.com/repyahovakate)

"Чи могла я подумати 6 років тому, що буду писати цей пост? Будучи в Миколаєві, збираючись на концерт до улюбленого співака. Чи могла я подумати, що ця поїздка змінить моє життя? Що у нас буде сім'я і син?! Звичайно ж, ні. Але від долі не втечеш. Життя дивовижне. А попереду ще більше прекрасного", - оптимістично зазначила Катерина.

Дружина музиканта неодноразово розповідала про те, що спеціально приїхала в Миколаїв на концерт улюбленого співака, волею випадку опинилася з Павліком в одному готелі, подарувала кумиру букет, з чого і почалося їх особисте спілкування і історія кохання.

"Віктор ніколи мене не приваблював як чоловік до спілкування з ним, і в Миколаїв я поїхала на концерт зі своїм хлопцем, точно не розраховуючи на знайомство", - зізналася Катерина.

Скріншот (instagram.com/repyahovakate)

Також в коментарях торкнулися хворобливої теми розриву Віктора Павлика з попередньою дружиною Ларисою Созаєвою.

Рік тому артист втратив їхнього спільного сина Павла – молодий хлопець помер від онкології. Співака неодноразово дорікали в тому, що він кинув сім'ю з хворою дитиною заради нинішньої, четвертої дружини і за сумісництвом концертного директора.

"Віктор пішов з дому за кілька років до початку хвороби Паші", - відповіла під своїм постом Катерина.

Скріншот (instagram.com/repyahovakate)