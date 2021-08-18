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Ніколи не вважала себе красивою: Ірина Білик приголомшила несподіваним визнанням

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Середа 18 серпня 2021 10:37
Ніколи не вважала себе красивою: Ірина Білик приголомшила несподіваним визнанням Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Марина Настевич

Відома українська співачка Ірина Білик вразила шанувальників несподіваним зізнанням про свою зовнішність - зірка заявила, що ніколи не вважала себе красивою.

Своїм одкровенням артистка поділилася на сторінці в Instagram.

Білик опублікувала фото обкладинки журналу, яку вона прикрасила. На ньому виконавиця відображена в рожевому вбранні і з ніжним макіяжем.

Ніколи не вважала себе красивою: Ірина Білик приголомшила несподіваним визнанням

Ірина Білик зробила раптове зізнання про зовнішність і комплекси (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Зірка також задумалася про причини такого ставлення до себе.

"Мені дуже часто кажуть, що я красива, а я ніколи так не вважала... Що це?Комплекси з дитинства або наслідки невдалих відносин з колишніми? А як думаєте ви?" - відверто написала Ірина.

У коментарях шанувальники почали активно переконувати співачку, що вона прекрасна, і обсипати її компліментами.

  • Ви дуже красива! І зовні і внутрішньо! Ваші пісні і добре серце - ось найголовніша ваша краса! Ви дуже жіночна!
  • Ірочка, це як парфуми, коли вони твої - тоді ти їх не чуєш, а всі інші захоплюються. Так і тут, ти дуже красива і всі інші це бачать
  • Ви дуже красива і одна єдина
  • Ви красива і красиво співаєте
  • Ви найвродливіша жінка у світі!
  • Я вважаю, якщо ти несеш добро і світло людям, ти вже шалено красивий. А у Вас Ірочка, і зовнішня і духовна краса
  • Ви красунею були завжди
  • Ірина, ви красуня з красивою, світлою і доброю душею
  • Краса наземна
  • Ірина, ви дуже красива!
  • Ви красива. А колишні хочуть бути там, де хочуть бути

Нагадаємо, раніше Ірина Білик викликала фурор чуттєвим фотосетом і засвітила ніжки.

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