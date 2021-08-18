Ніколи не вважала себе красивою: Ірина Білик приголомшила несподіваним визнанням
Відома українська співачка Ірина Білик вразила шанувальників несподіваним зізнанням про свою зовнішність - зірка заявила, що ніколи не вважала себе красивою.
Своїм одкровенням артистка поділилася на сторінці в Instagram.
Білик опублікувала фото обкладинки журналу, яку вона прикрасила. На ньому виконавиця відображена в рожевому вбранні і з ніжним макіяжем.
Ірина Білик зробила раптове зізнання про зовнішність і комплекси (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Зірка також задумалася про причини такого ставлення до себе.
"Мені дуже часто кажуть, що я красива, а я ніколи так не вважала... Що це?Комплекси з дитинства або наслідки невдалих відносин з колишніми? А як думаєте ви?" - відверто написала Ірина.
У коментарях шанувальники почали активно переконувати співачку, що вона прекрасна, і обсипати її компліментами.
- Ви дуже красива! І зовні і внутрішньо! Ваші пісні і добре серце - ось найголовніша ваша краса! Ви дуже жіночна!
- Ірочка, це як парфуми, коли вони твої - тоді ти їх не чуєш, а всі інші захоплюються. Так і тут, ти дуже красива і всі інші це бачать
- Ви дуже красива і одна єдина
- Ви красива і красиво співаєте
- Ви найвродливіша жінка у світі!
- Я вважаю, якщо ти несеш добро і світло людям, ти вже шалено красивий. А у Вас Ірочка, і зовнішня і духовна краса
- Ви красунею були завжди
- Ірина, ви красуня з красивою, світлою і доброю душею
- Краса наземна
- Ірина, ви дуже красива!
- Ви красива. А колишні хочуть бути там, де хочуть бути
Нагадаємо, раніше Ірина Білик викликала фурор чуттєвим фотосетом і засвітила ніжки.