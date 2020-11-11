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Ніколи такого не показую: Настя Каменських поділилася в фанатами відео з особистого архіву

Новость на русском → Середа 11 листопада 2020 13:47
Ніколи такого не показую: Настя Каменських поділилася в фанатами відео з особистого архіву Настя Каменських instagram.com/kamenskux/)
Автор: Lite

Співачка захопила особливим для неї відео

Настя Каменських - людина щедра: дати корисну пораду, як схуднути, як відчувати себе добре ментально, та навіть поділитися особистими сімейними фото для артистки - не проблема! Але є моменти, які Настя залишає тільки для себе, від них тремтіння по тілу і співає душа. Цього разу Каменських вирішила поділитися з улюбленими фанатами навіть цим, Настя показала дуже особисте відео.

Настя Каменських з радістю ділиться особистим (відео: instagram.com/kamenskux/)

Кадри, на яких Настя за кермом машини слухає вперше майбутній хіт, захопив фанатів співачки до мурах. Співачка їде по нічному місту, осінній туман, ліхтарі, улюблена музика, такий вайб просто покликаний надихнути фоловерів.

"Раніше ніколи не показувала такі моменти... Подібні відео завжди залишалися в особистих архівах. Коли слухаєш перше демо своєї улюбленої пісні, яку носив у серці - особливий трепет охоплює душу", - написала Настя.⠀

"Мурашки по шкірі, це нереально", "Максимально несподівано", "Це неймовірно!", "Круто!", - пораділи такого незвичайного посаді шанувальники співачки.

Нагадаємо, Настя Каменських розсекретила своє улюблене ранкове блюдо, їсти і не товстіти - цілком реально, запевняє артистка.

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