Я б ніколи не пішла: Слава з НеАнгелів заговорили про возз'єднання з колишнім чоловіком

Слава не виключає, що може відновити стосунки з колишнім чоловіком

Слава Камінська з гурту НеАнгели не приховує, що в її особисте життя після розлучення все чудово – поруч зі співачкою новий чоловік, який любить і піклується про неї. У той же час вона зуміла знайти спільну мову з колишнім чоловіком Едгаром Камінським. Співачка визнає, що ініціатором розлучення виступив колишній чоловік, але після розставання він став мудріше і терпиміше.

Про розрив з Едгаром і можливість знову відновити з ним стосунки Слава розповіла в програмі "Кава з перцем".

"Зараз ми спілкувалися, відпочивали з дітьми – востаннє ми так розмовляли по душах, напевно, коли познайомилися. І я дивлюся – дуже багато що в ньому змінилося. Ну і в мені, зрозуміло. Він помудрішав трохи. І якщо б він був тоді, коли ми розходилися, такий, як зараз, навряд чи б ми розійшлися", - зізналася співачка.

Слава Камінська і Едгар Камінський знайшли спільну мову заради дітей (фото: instagram.babaslavka)

Слава озвучила причини розлучення з Едгаром і уточнила, що вони перестали бути один одному цікаві, надихати і підтримувати один одного. Також віддаленню подружжя посприяло і те, що вони проводили багато часу порізно. Едгар практично жив в операційній, а співачка пропадала на концертах.

"Мені здається, це основна проблема, що просто у нас інтереси змінилися, нам вже не про що було говорити. І якось воно так все потихеньку згасло. Зараз же ми спілкуємося набагато краще, ніж коли жили в шлюбі", - зізналася зірка.

Після того, як емоції вляглися, артистка стала дивитися на розлучення по-філософськи і стверджує, що щасливим треба бути для самого себе, а не керуватися нав'язаними соціумом стереотипами.

"Я б ніколи не пішла, чесно скажу. Я Едгару шалено вдячна за цей перший крок. У житті реально може всяке трапитися. Може, ми навіть колись помиримось і будемо жити разом, воно ж все непередбачувано. Але поки що так", - констатувала Слава.

Слава чесно розповіла про своє розлучення

Нагадаємо, що раніше Слава Камінська висловилася про розчарування в коханні.