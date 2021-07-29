Ніхто не вміє так любити: Різ Уізерспун показала рідкісне фото з чоловіком

45-річна актриса Різ Уізерспун - одна з найкрасивіших жінок у світі кіно, яка надихає своєю нев'янучою молодістю і отпимизмом. Актриса часто розповідає, що сім'я - її головне джерело щастя. Різ одружена з Джимом Тотом і виховує трьох дітей.

Періодично всі члени сім'ї популярної по всьому світу блондинки з'являються на її сторінці в мережі Instagram .

Новий пост Різ присвятила коханому чоловікові: 27-го липня йому виповнився 51 рік. Разом вони вирушили відзначати на узбережжі. На фото обидва виглядають неймовірно щасливими і, як і раніше, закоханими. Уізерспун одягла на свято біле плаття з декольте і рюшами на грудях. А чоловік позує в темно-синіх шортах і білій футболці. Різ ніжно обіймає чоловіка за плечі, а він поклав свою руку їй на коліна.

Різ Уізерспун з чоловіком і сином (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

"З днем народження мого чудового, пристрасного, цікавого чоловіка, який одержимий змагальними гравійними гонками, барбекю, шалено здоровою їжею (наприклад, масло MCT і спортивна зелень), кращими майстрами татуювань, гонками на заході і спортом... Буквально всі види спорту (особливо Пікл Болл... хочете, щоб він це пояснив?). Ніхто не любить сім'ю або друзів більше, ніж ти, Джей Ті. Так рада відсвяткувати твій день сьогодні", - написала актриса.

Численні шанувальники Різ приєдналися до привітань, засипавши її сторінку приємними словами. А також похвалили стиль головної блондинки Голлівуду.