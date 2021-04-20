У спідній білизні на дивані: Кайлі Дженнер схвилювала фанатів апетитними формами

Кайлі Дженнер опублікував серію нових фото, на яких похвалилася своєю витонченою фігурою і розкішними формами .

Кайлі Дженнер приміряла стрінги тілесного відтінку, а також чорний бюстгальтер, які допомогли продемонструвати тонку талію і апетитні форми. Дівчина позує у своєму розкішному будинку, сидячи на дивані в продуманому образі для фотосесії. Вона зробила зачіску і макіяж за допомогою продуктів власних брендів.

Кайлі Дженнер підкорила мережу (фото: instagram.com/kyliejenner)

Знімки, як завжди, викликали небувалий інтерес серед користувачів мережі. Фанати почали хвалити красу Кайлі та її вміння позувати. "Вау, абсолютно приголомшлива", "Вау", "О боже", "Бебі", "Моя дружина", "Я просто не можу надивитися", "Перша", - пишуть фолловери, які обожнюють подібний контент.

Кайлі Дженнер з новим манікюром (фото: instagram.com/kyliejenner)

Також Кайлі показала новий яскравий манікюр, який відмінно зраджує весняний настрій. Надихаємося і записуємося до улюбленого майстра з манікюру!