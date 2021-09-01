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Ці ноги! 48-річна Хайді Клум в міні-сукні надихнула досконалою фігурою

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Середа 01 вересня 2021 22:22
Ці ноги! 48-річна Хайді Клум в міні-сукні надихнула досконалою фігурою Хайді Клум (фото: instagram.com/heidiklum)
Автор: RBC.UA

Хайді Клум не перестає демонструвати, що вік - лише цифри. Зірка вже багато років дивує своєю досконалою фігурою і квітучим зовнішнім виглядом, залишаючись надихаюче молодою і стрункою.

Новий вихід знаменитості знову підірвав мережу.

48-річна супермодель одягла для зйомок сукню від австралійського бренду Zimmermann. З широкими рукавами-ліхтариками, відвертим вирізом на грудях, а також розкішним квітковим принтом, вона виглядала урочисто і неймовірно сексуально. Доповнили вбрання сабо на шпильках, масивні сережки, висока укладка, від якої Хайді залишилася в повному захваті, а також виразний макіяж.

Нагадаємо, дочка супермоделі Лені зараз також активно будує модельну кар'єру. Наприкінці минулого року вона знялася для своєї першої обкладинки Vogue Germany, де позувала разом з мамою. Після дівчина відкрила тиждень моди в Берліні, а вже навесні знялася для номера німецького Glamour. Днями вона брала участь у показі Dolce & Gabbana, де компанію їй склала також дочка Моніки Беллуччі і Венсана Касселя Діва.

Ці ноги! 48-річна Хайді Клум в міні-сукні надихнула досконалою фігуроюЦі ноги! 48-річна Хайді Клум в міні-сукні надихнула досконалою фігуроюЦі ноги! 48-річна Хайді Клум в міні-сукні надихнула досконалою фігуроюХайді Клум, як і раніше, прекрасна (фото: instagram.com/heidiklum)

Раніше ми писали, що Хайді Клум також стала зіркою показу від культового італійського бренду Dolce&Gabbana.

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