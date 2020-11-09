Ці ноги! 51-річна Дженніфер Лопес у відвертій міні-сукні похвалилася ідеальною фігурою

Зірка показала нове взуття своєї колекції

Дженніфер Лопес показала нові фото, які змусили серця фанатів битися частіше. 51-річна знаменитість постала в зухвалому чорному міні-платті, яке доповнила черевиками на шнурівці на шпильці і дублянкою. Висока зачіска і яскравий макіяж - останній штрих до ідеального образу.

Дженніфер на нових фото (фото: instagram.com/jlo)

Другий ображз, який вона вибрала для сьогоднішнього посту, становлять смугасте плаття-сорочка, а також ботильйони з чорної лакованої шкіри на високій шпильці. Лопес сидить на ліжку, демонструючи напівоголене тіло. Під сорочкою проглядається нижня білизна. Виглядає зірка спокусливо і стильно. "Давайте почнемо свята раніше, бо ми це заслужили!!!", - написала Дженніфер під галереєю.

Мережа у відповідь вибухнула компліментами. "Що за позачасова краса!", "Люблю тебе, мамо", "Чорт", "О боже, так", "Найпрекрасніша жінка", "Люблю тебе!", "Я люблю тебе, королева", "Найкрасивіша жінка в світі", - не втомлюються писати фанати під постом.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес вразила мережу вбранням сміливої нареченої. Зірка підібрала весільне вбрання для зустрічі Хеллоуїна.