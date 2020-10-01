Ноги кровоточать: дочка Полякової отримала серйозні травми

Дівчина отримала численні травми в школі

Старша дочка Олі Полякової, 15-річна Маша,із задоволенням веде свій Instagram і має близько 160 000 підписників, які пильно стежать за життям дівчини. Вона примудряється періодично епатувати мережеву аудиторію і змушувати говорити про себе, адже Маша знає, як підігріти її інтерес. Також вона ділиться яскравими подіями з життя і записує сторіз на різну тематику. Так, дівчина повідомила підписникам в Instagram про неприємність – вона впала зі сходів, розбила телефон і отримала численні травми.

Маша записала кілька коротких сторіс, де докладно розповіла про те, що трапилося. Інцидент стався в середу, 30 вересня у школі, де вчиться дочка артистки.

"Я дуже сильно впала зі сходів униз головою, повністю розшматувала свій телефон. Він якось так впав, що на ньому дві величезні вм'ятини, і я не знаю, що мені тепер робити. Я впала з вищої сходинки, докотилася до нижньої, чотири рази вдарилася головою. Добре, що на мені була кепка - вона пом'якшила падіння. Мої ноги повністю в крові, коліна кровоточать, з'явилися величезні синці і я дуже сильно підвернула ногу", – розповіла про отримані травми дочка артистки.

Маша докладно розповіла про своєму падінні зі сходів

Крім того, під дощем одяг на Маші змок, а відкриті рани почали боліти. Пізніше дівчина розповіла, що стало причиною її падіння. "Іду по сходах, ніщо не віщує біди. А на вулиці дощ, діти побігали в мокрому взутті. У мене дуже слизькі черевики. Я так зіскочую, перекочуюсь з самої верхньої сходинки і лечу постійно вниз головою", - переповіла деталі інциденту вона.

Нагадаємо, що раніше дочка Полякової опублікувала фото в басейні – бабуся дівчини схвалила ефектний кадр.