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Ноги від вух: Ірина Шейк вирушила на прогулянку в зухвалих міні-шортах

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Нью-Йорк, П'ятниця 20 серпня 2021 20:18
Ноги від вух: Ірина Шейк вирушила на прогулянку в зухвалих міні-шортах Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: RBC.UA

Ірина Шейк продовжує демонструвати стильні і часом - дуже спокусливі - вуличні образи.

Новий з них екс-кохана Бредлі Купера і мама його дитини одягла кілька годин тому.

Супермодель знає, як підкреслити кращі сторони своєї фігури. Цього разу вона явно вирішила зробити акцент на нескінченних ногах. 35-річна зірка вийшла на вулиці Нью-Йорка в зухвалих міні-шортах з необробленим краєм чорного кольору, а також чорній закритій футболці від Burberry. В руках красуня тримала свою улюблену сіру сумочку з товстим ланцюжком, а також прихопила не менш улюблений аксесуар - сонцезахисні окуляри ультрамодної форми.

Ноги від вух: Ірина Шейк вирушила на прогулянку в зухвалих міні-шортахІрина Шейк на прогулянці (фото: скрін instagram.com/grazia_ru)

Як завжди останнім часом, супермодель обійшлася без косметики. Вона також не стала робити укладку. Скоріше за все, Шейк вирішила давати відпочинок шкірі і волоссю у вільний від зйомок час. Беремо приклад!

Раніше ми писали, що Ірина з'явилася на вулицях мегаполісу в шовковій сукні-комбінації, яку вдало доповнила босоніжками на масивній підошві.

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