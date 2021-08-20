Ноги від вух: Ірина Шейк вирушила на прогулянку в зухвалих міні-шортах

Новий з них екс-кохана Бредлі Купера і мама його дитини одягла кілька годин тому.

Супермодель знає, як підкреслити кращі сторони своєї фігури. Цього разу вона явно вирішила зробити акцент на нескінченних ногах. 35-річна зірка вийшла на вулиці Нью-Йорка в зухвалих міні-шортах з необробленим краєм чорного кольору, а також чорній закритій футболці від Burberry. В руках красуня тримала свою улюблену сіру сумочку з товстим ланцюжком, а також прихопила не менш улюблений аксесуар - сонцезахисні окуляри ультрамодної форми.

Ірина Шейк на прогулянці (фото: скрін instagram.com/grazia_ru)

Як завжди останнім часом, супермодель обійшлася без косметики. Вона також не стала робити укладку. Скоріше за все, Шейк вирішила давати відпочинок шкірі і волоссю у вільний від зйомок час. Беремо приклад!