Ноги не закінчуються: зваблива Леся Нікітюк покрасувалася в мікробікіні
Ведуча відпочиває в Туреччині і балує гарячими фото
Леся Нікітюк вирішила провести оксамитовий сезон на морі. Ведуча відпочиває в Туреччині і насолоджується довгоочікуваним відпусткою. З ким вона вирушила в подорож, Леді Ле не зізнається, в її сторіс часто можна побачити багато селфі, а а на сторінці в Instagram – безліч фото в купальнику.
На свіжому ж фото Леся розташувалася на білосніжному дивані серед подушок і позує в крихітному рожевому бікіні. Поруч – крислатий капелюшок і плетена сумочка. Вона демонструє стрункі форми і нескінченні ноги.
Шанувальники оцінили зовнішній вигляд ведучої. До речі, багатьох зацікавила купальник Лесі, але вона вирішила тримати інтригу і заявила, що бренд не буде називати.
"Задумалася про те, на скільки круто нарешті полетіти на відпочинок...міняти купальники, робити фотки, плавати, робити фотки, засмагати, робити фотки, носити тарілки з їжею, робити фотки. Скільки фоток ви робите за 7 днів відпустки? В мене вже 286. Photo by дівчата з сусіднього бунгало", - підписала гарячі фото Леся.
- Красуня загалі
- Довгонога діва - красуня!
- Ноги не закінчуються
- Агонь, все при ній
- Ах, яка жінка, яка жінка
- Шикарне фото!
- До чого ж Гарна Ви жінка
- Просто ходячий секс
- Просто красуня! Як завжди захоплююся твоєю красою української та почуттям гумору!
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк показала свій морський заплив. Ведуча в шкільні роки займалася плаванням, тому знає різні стилі.