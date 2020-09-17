ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ноги не закінчуються: зваблива Леся Нікітюк покрасувалася в мікробікіні

Новость на русском → Четвер 17 вересня 2020 09:57
Ноги не закінчуються: зваблива Леся Нікітюк покрасувалася в мікробікіні Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Ведуча відпочиває в Туреччині і балує гарячими фото

Леся Нікітюк вирішила провести оксамитовий сезон на морі. Ведуча відпочиває в Туреччині і насолоджується довгоочікуваним відпусткою. З ким вона вирушила в подорож, Леді Ле не зізнається, в її сторіс часто можна побачити багато селфі, а а на сторінці в Instagram – безліч фото в купальнику.

На свіжому ж фото Леся розташувалася на білосніжному дивані серед подушок і позує в крихітному рожевому бікіні. Поруч – крислатий капелюшок і плетена сумочка. Вона демонструє стрункі форми і нескінченні ноги.

Шанувальники оцінили зовнішній вигляд ведучої. До речі, багатьох зацікавила купальник Лесі, але вона вирішила тримати інтригу і заявила, що бренд не буде називати.

"Задумалася про те, на скільки круто нарешті полетіти на відпочинок...міняти купальники, робити фотки, плавати, робити фотки, засмагати, робити фотки, носити тарілки з їжею, робити фотки. Скільки фоток ви робите за 7 днів відпустки? В мене вже 286. Photo by дівчата з сусіднього бунгало", - підписала гарячі фото Леся.

  • Красуня загалі
  • Довгонога діва - красуня!
  • Ноги не закінчуються
  • Агонь, все при ній
  • Ах, яка жінка, яка жінка
  • Шикарне фото!
  • До чого ж Гарна Ви жінка
  • Просто ходячий секс
  • Просто красуня! Як завжди захоплююся твоєю красою української та почуттям гумору!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк показала свій морський заплив. Ведуча в шкільні роки займалася плаванням, тому знає різні стилі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Леся Нікітюк
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
В Україні очікується стрімке зростання захворювань коронавірусом, - Ляшко
Игорь Литвиненкоредактор стрічки новин В Україні очікується стрімке зростання захворювань коронавірусом, - Ляшко