Ностальгія бере: Ілона Гвоздьова поділилася рідкісними знімками з "Танців з зірками"

Ілона порадувала фанатів спогадами

Переможці "Танців з зірками" названі, шоу підійшло до кінця, але пристрасті навколо проекту продовжують кипіти. Так, коли Санта Дімопулос виставила у своєму мікроблозі нарізку з суперфіналу проекту, фанати влаштували в коментарях справжні "розборки". Юлія Саніна, яка розділила з Сантою перемогу, посівши друге місце, теж вирішила відреагувати на те, що трапилося. Співачка назвала все, що сталося на паркеті "фрагментом життя, який вона залишить в серці назавжди".

А ось Ілону Гвоздьову "накрила" ностальгія. Танцюрист і хореограф поділилася з фанатами щирими фото своєї участі в проекті. Вона зізналася, що це одне із самих неймовірних почуттів - стояти не сцені.

"Ось гортаю фото і така ностальгія бере, скільки було хвилювання, сліз, суперечок, скільки було вкладено праці, сил, побитих ніг і рук і все не даремно. Боженька побачив наші старання, глядачі в нас повірили і тоді, в 2018 році, всі зійшлися над нами і заповітна перемога і кубок наш! Це неймовірне відчуття, стояти на сцені і знати, що ваша пара перемогла", - написала Ілона під знімками.

Ілона Гвоздьова поностальгувала (фото: instagram.com/ilonagvozdeva/)

Нагадаємо, що Танці з зірками 2020 суперфінал відбувся 29 листопада на телеканалі "1+1". Третє місце на проекті зайняла Надія Мейхер і Кирило Васюк. У підсумку Санта Дімопулос і Юлія Саніна боролися за перше місце. Оцінки суддів додали до кількості голосів від телеглядачів. Перемогу здобула Санта Дімопулос і Макс Леонов, саме вони удостоїлися кубка. При цьому Санта віддала кубок Юлії, заявивши, що Саніна заслужила цей кубок, оскільки раніше вона ніколи не танцювала і добилася приголомшливих результатів на танцювальному шоу.