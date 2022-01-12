ru ua
Ср, 12 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Нова дівчина Каньє Уеста знову скопіювала образ Кім Кардашьян: хочу бути частиною цієї сім'ї

Новость на русском →
Середа 12 січня 2022 11:19
Нова дівчина Каньє Уеста знову скопіювала образ Кім Кардашьян: хочу бути частиною цієї сім'ї Нова дівчина Каньє Уеста (фото: instagram.com/juliafox)
Автор: RBC.UA

Каньє Уест і його нова дівчина Джулія Фокс вирушили на нове романтичне побачення. Пара була помічена на вечері в ресторані Craig's. Цікаво, що актриса знову вибрала образ в дусі екс-дружини Каньє, чим викликала хвилю розмов в мережі.

Для побачення Джулія підібрала розслаблений лук: сірі джинси з високою посадкою вона доповнила байкерською курткою Charlotte Knowles. Цей бренд –один з улюблених у всіх членів сімейства Кардашьян. А у Кім є ціла колекція речей марки. Фокс, у свою чергу, не заперечує, що завжди була фанаткою реаліті про життя Кардашьян і навіть мріяла стати його частиною.

"Я з непохитних шанувальників. Я, наприклад, хотіла б, щоб вони були моєю сім'єю", – говорила вона.

Шанувальники вже давно помітили пристрасть Джулії до луків в дусі Кім. Наприклад, раніше вона вже одягала сукню Jean Paul Gaultier з оптичною ілюзією, як і колишня дружина репера. До того ж у Джулії дуже схоже на Кім статура, що тільки підкреслює схожість двох коханих Каньє.

До слова, нещодавно Фокс зізналася, що вже на другому побаченні Уест підніс їй незвичайний подарунок – цілу гардеробну нового одягу. І вона напевно скоро продемонструє всі образи.

Дивіться також топ-10 відвертих образів Кім Кардашьян.

Нагадаємо, нещодавно Кім Кардашьян вперше вирушила в романтичну подорож з молодим бойфрендом.

Читайте LITE в Google News
Кім Кардашян Канье Уэст Шоу-бізнес Модні тренди
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україну йде арктичний холод: де будуть найсильніші морози
В Україну йде арктичний холод: де будуть найсильніші морози