Нова любов? Шерон Стоун засипала мережу романтичними фото з Італії

63-річна Шерон Стоун вирішила влаштувати собі італійську подорож. Зірка вирушила до Венеції в компанії близького друга, з яким вже неодноразово з'являлася на публіці.

Мальовничі локації зірка вирушила оглядати в компанії свого друга, зоряного стиліста Періс Ліббі. "Ще одна модна пригода з Періс Ліббі", - написала вона під фото. Багато фанатів вже підозрюють, що зв'язок приятелів - насправді щось більше, ніж дружба. Аж надто часто зірка з'являється в компанії Періса. Наприклад, вони раніше побували разом на Каннському кінофестивалі. Проте, актриса вважає за краще не давати коментарів на цю тему.

Шерон Стоун в Італії (фото: instagram.com/sharonstone)

Виглядає Шерон, як завжди, просто бездоганно. Вона одягла для прогулянки білий гольф, а також сонцезахисні окуляри в білій оправі. Всі знімки вона підписує романтичними словами, дякує вищим силам і захоплюється всім навколо.

Ш ерон Стоун і Періс Ліббі на Каннському кінофестивалі (фото: instagram.com/sharonstone)

А ось свій роман з 25-річним репером вона спростувала. Нагадаємо, чутки про нього з'явилися в мережі близько місяця тому. Американський репер RMR і актриса нібито постійно тусувалися разом, підписалися один на одного в Instagram, де постійно лайкали один одного. Але хлопець також відразу заявив, що натхненний і підкорений зіркою "Основного інстинкту" з дитинства. І цей зв'язок цінує, як особливий.