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Нова пара? Леді Гага і Джейк Джилленхол знялися в романтичній фотосесії

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Четвер 27 січня 2022 19:21
Нова пара? Леді Гага і Джейк Джилленхол знялися в романтичній фотосесії Леді Гага і Джейк Джилленхол (фото: instagram.com/variety)
Автор: RBC.UA

Леді Гага і Джейк Джилленхол стали героями лютневого номера журналу Variety. Цей вельми несподіваний тандем вийшов вельми романтичним. Гага на обкладинці ніжно обіймає Джейка, а той у свою чергу поклав руку на її коліно. Втім, про нову любовну пару в Голлівуді говорити не доводиться.

Епатажна зірка сцени і знаменитий актор розмовляють, обговорюючи різні теми. Така рубрика користується популярністю у видання і називається "Актори про акторів".

35-річна Леді Гага одягнена в елегантне темно-синє плаття з глибоким декольте, а 41-річний актор постав у класичному костюмі бежевого відтінку. У розмові Гага згадала, що є великою прихильницею Джилленхола і фільм "Донні Дарко" один з її улюблених.

"Я не хочу брехати і говорити тобі, що не бачила його так багато разів", – сказала вона Джейку Джилленхолу. "Це просто зробило мій день", – відповів він. Також вона в захваті від останньої роботи артиста – "Винний".

Нова пара? Леді Гага і Джейк Джилленхол знялися в романтичній фотосесії

Нова пара? Леді Гага і Джейк Джилленхол знялися в романтичній фотосесії

Нова пара? Леді Гага і Джейк Джилленхол знялися в романтичній фотосесіїНова пара? Леді Гага і Джейк Джилленхол знялися в романтичній фотосесіїНова пара? Леді Гага і Джейк Джилленхол знялися в романтичній фотосесіїНова пара? Леді Гага і Джейк Джилленхол знялися в романтичній фотосесії

Леді Гага і Джейк Джилленхол (фото: instagram.com/variety)

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