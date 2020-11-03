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Нова пасія екс-чоловіка Ані Лорак спокушає пишними формами

Новость на русском → Вівторок 03 листопада 2020 15:20
Нова пасія екс-чоловіка Ані Лорак спокушає пишними формами Мурат Налчаджіоглу з новою коханкою (фото: vklybe.tv)
Автор: Світлана Мащенко

Кохана екс-чоловіка Ані Лорак показала видатні форми на новому фото

Нова кохана Мурата Налчаджіоглу, який вже майже рік як офіційно неодружений, похвалилася спокусливими формами.

Дівчину звуть Лілія, і з нею колишній чоловік Ані Лорак зустрічається вже близько чотирьох місяців. Вона похвалилася знімками в Instagram.

Про дівчину відомо, що вона з Києва і працює візажистом. Судячи зі знімків, якими Лілія поділилася в мережі, Хеллоуїн закохані провели разом.

Містичне свято вони відзначили, як і годиться в загадкових образах. На Лілії був чорний топ з відкритим декольте і спідниця з високим розрізом. Мурат одягнув чорний костюм, такого ж кольору капелюх і маску з зображенням черепа.

"Як вам наш образ? Тепер він мій улюблений. І не тільки на Хеллоуїн", - підписала фото дівчина.

Нова пасія екс-чоловіка Ані Лорак спокушає пишними формамиНова пасія екс-чоловіка Ані Лорак спокушає пишними формами

Дівчина Мурата Налчаджіоглу показала спокусливі форми (фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___)

Підписники дівчини нахвалюють новий образ в коментарях:

  • "Пара року,
  • Вау,
  • Дуже класні,
  • О так, стильно", - відгукуються в мережі.

Нагадаємо, що Мурат і Кароліна розлучилися в січні 2019-го. Після цього Ані Лорак оголосила, що зустрічається з колишнім чоловіком співачки TAYANNA Єгором Глєбом. У той час як Налчаджіоглу встиг позустрічатися вже з кількома дівчатами. Одну з них навіть знайшли на сайті ескорт-послуг.

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