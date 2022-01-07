Нова кохана Каньє Уеста розкрила правду про їхні стосунки: це схоже на казку
Нова кохана Каньє Уеста – 31-річна актриса Джулія Фокс – знялася у відвертій фотосесії і дала інтерв'ю для видання Interview, в якому розповіла про роман з Каньє Уестом і його незвичайну щедрость.
Виявляється, та сама "іскра" між 31-річною актрисою і 44-річним музикантом спалахнула напередодні Нового року, після чого Каньє відразу ж запросив Джулію на побачення.
В інтерв'ю дівчина зазначила, що її просто підкорила "весела" енергія музиканта: "Він змусив мене і моїх друзів сміятися і танцювати всю ніч".
Зірка також розповіла, який сюрприз Каньє зробив їй вже на другому побаченні в Нью-Йорку.
"У мене був цілий готельний номер, набитий одягом. Цей крок був збулася мрією кожної дівчини і схожий на справжній момент Попелюшки", – похвалилася Джулія.
Нова дівчина Каньє Уеста (фото: instagram.com/juliafox)
До слова, Кім Кардашьян не вірить в щирість почуттів свого колишнього чоловіка. Вона впевнена, що це просто спроба змусити її ревнувати. Сама телезірка зараз насолоджується першими спільними канікулами зі своїм новим бойфрендом Пітом Девідсоном.
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