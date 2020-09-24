Нове супершоу "Маскарад" в Україні: деталі найсекретнішого проекту в історії ТБ

Супершоу "Маскарад" скоро почнуть показувати по телебаченню, а зйомки вкрай секретні

В Україні незабаром стартує нове грандіозне шоу під назвою "Маскарад". У ньому дуже відомі українці будуть переодягатися в костюми фантастичних персонажів, змінювати голос, і журі має вгадати, хто це.

Журналісти потрапили в закулісся і підгледіли цікаві деталі шоу, йдеться в сюжеті ТСН.

У цілому в шоу буде брати участь 13 зірок, вони будуть переодягнені в яскраві химерні костюми – бабка (стрекоза), кінь в пальто, рожевий дракоша і навіть вареник.

"Для нас дуже важливо було, щоб костюми були не просто костюмами, а альтерего наших героїв. Багато хто створював костюми разом з нами", – каже Володимир Завадюк, один з творців шоу.

Хто буде ховатися за костюмами, повинні будуть вгадати зіркові команди, капітанами яких стануть Потап і MONATIK. Допомагати їм будуть Влад Яма, Maruv, Юрій Ткач і Наталія Могилевська.

Вгадати дуже складно – кажуть судді. Адже навіть автомобілі, на яких приїжджали зірки, змінювали. За лаштунками їх ховали. Юрій Ткач каже, що суддям непросто було навіть потрапити в туалет.

Ведучими стануть Юрій Горбунов і віртуальний ведучий.

Кого з фантастичних тварин вгадають першими, буде відомо вже в цю суботу о 20:20 на каналі 1+1.

Шоу "Маскарад" в Україні (відео: YouTube/ТСН)

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